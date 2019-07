Des coupures d’eau prévues ce 15 juillet

La Créole alerte sur des coupures d’eau prévues ce lundi 15 juillet 2019, de 9 à 17 heures, sauf incident, à Bois-de-Nèfles au chemin Polpost en raison de travaux.



Des coupures auront aussi lieu à Savanna, au Camp Jacquot, à Piton Défaud, à la Plaine Chabrier et à Cambaie ce lundi 15 et ce mardi 16 juillet. Et ce à cause de travaux de raccordement des conduites de refoulement de Trois Chemins et de FRH15.



La distribution de l’eau sera également interrompue ce mercredi 17 juillet de 9 à 17 heures sauf incident dans les zones suivantes.



Étang Saint-Paul :

- Rue de La Croix

- Rue de La Pépinière

- Rue Flacourt

- Rue Louis-Payen

- Rue Jacob-De-Lahaye

- Rue de La Chapelle





Plaine Saint Paul :

- Rue Louis-Desjardins

- Rue des Agaves

- Rue des Chocas

- Chemin Sans Souci

- Impasse Adrien

- Impasse des Grenadelles

- Impasse des Marjolaines



En cas d’urgence, vous pouvez contacter La Créole au 02 62 32 00 00 ou vous connectez sur son site internet. La régie invite ses usagers à faire preuve de compréhension.