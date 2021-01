Société Des coupures d'eau à St-André

Dans un communiqué, ci-dessous, la CISE informe du lavage et de la désinfection du réservoir Dioré, qui a été accidentellement pollué par des hydrocarbures. Par B.A - Publié le Vendredi 15 Janvier 2021 à 07:51 | Lu 323 fois

Dioré sur la commune de Saint André suite à une pollution accidentelle sur la prise d’eau.



Cette intervention nécessitera des perturbations voire l’interruption de la distribution en eau, le15 janvier 2021 à partir de 7h30, sur les secteurs suivants : Centre - Ville

La Cressonière

Patelin

Ravine Creuse

Mille Roche

Et toutes les voies adjacentes La remise en service se fera progressivement à partir de 15h00 ce jour-même.



CISE Réunion remercie ses abonnés pour leur compréhension.



