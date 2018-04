Des coupures d'eau à Saint-Benoît

CISE Réunion informe ses clients de la commune de Saint Benoit, que suite à au passage de la tempête Fakir, des incidents sur le réseau EDF et des fuites sur conduites, des perturbations voire des manques d’eau sont en cours ce Mardi 24 Avril 2018 sur le secteur suivant :



· Bras Mousseline

· L’Ermitage

· Route de Salazie

· Rue de Janac

· Ruelle Citronnier

· Rue Bras Songe

· Et toutes les voies adjacentes



Le retour à la normale se fera dès achèvement des travaux EDF et de réparation de fuite sur le réseau.



CISE Réunion informe également ses clients de la commune de Saint Benoit, que suite à la coupure de l’alimentation électrique, des manques d’eau sont en cours sur les secteurs suivants :



· Ste Anne

· Bras Fusil

· Pont Payet



Le rétablissement de la distribution en eau ne pourra se faire que lorsque l’électricité sera rétablit.



Vous pouvez suivre l’évolution de ces informations sur le site internet www.cise-reunion.re