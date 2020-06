A la Une . Des coups de feu et un policier blessé au Port

Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 11 Juin 2020 à 07:18 | Lu 1877 fois

Des coups de feu ont résonné sur l’Avenue Raymond-Vergès au Port hier aux alentours de 15h. Alertés, les policiers se rendent sur place et apprennent que deux bandes rivales s’étaient affrontées.



Ils parviennent à retrouver l’un des participants au volant de sa voiture. À l’intérieur du véhicule, un pistolet à plomb et un sabre.



C’est au moment de l’interpellation de ce suspect qu’il est pris à partie par ses rivaux. Un policier est obligé de s’interposer lorsqu’il reçoit plusieurs coups le blessant légèrement. Quatre jeunes seront finalement interpellés, deux de chaque bande, comme le relate le Journal de l’Île.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur