Des coupes de cheveux interdites au lycée Bel Air...de Guadeloupe

​Dans le but de garantir la réussite des élèves et de les préparer "à s’intégrer dans le fonctionnement normal de l’entreprise", comme l’indique le règlement intérieur, le lycée technique et professionnel Bel Air de Baie-Mahaut en Guadeloupe impose des codes vestimentaires.



Interrogée par la presse locale, la directrice de l’établissement privé a rappelé que la tenue vestimentaire faisait l’objet d’un article dans le règlement intérieur qui leur appartient de définir et que les photos ne faisaient que l’illustrer. Le port de l’uniforme est par ailleurs obligatoire dans ce lycée. Face à la polémique, les photos affichées dans l'établissement ont tout de même été retirées.