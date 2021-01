A la Une . Des contrôles renforcés entre La Réunion, Mayotte et la métropole

Face aux risques d’entrée du variant Sud-Africain de la Covid via les Comores, le ministre de l’Outre-mer annonce de possibles renforcements de contrôles et de tests entre La Réunion et Mayotte, ainsi qu’entre La Réunion et la métropole. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 à 17:03 | Lu 457 fois

C’est lors de son audition par la délégation Outre-mer du Sénat que Sébastien Lecornu a annoncé la nouvelle d’un possible renforcement des tests et contrôles entre La Réunion et Mayotte, ainsi que pour les liaisons des deux départements vers les Comores.



L’OMS a effectué une campagne de tests aux Comores, estimant que le pays était à haut risque de voir le variant Sud-Africain de la Covid faire son apparition. Sitôt les résultats connus, ils pourraient déclencher une série de mesures.



Le gouvernement pourrait donc décider de rendre systématiques les dépistages des passagers arrivant des Comores, cela afin d’éviter les fraudes. Un renforcement des frontières entre Mayotte et les pays étrangers serait mis en place, ainsi qu’un renforcement de tests et contrôles entre La Réunion et Mayotte.



Enfin, le ministre des Outre-mer a annoncé la possibilité d’un renforcement des contrôles entre La Réunion et la métropole dans les deux sens.



