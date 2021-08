A la Une . Des contrôles de respect du confinement sont en place aux entrées de Saint-Denis

Les forces de Police poursuivent leur mobilisation pour faire respecter la mesure préfectorale du confinement. Les automobilistes sont accueillis aux deux entrées ouest de Saint-Denis par un contrôle routier. Par LG - Publié le Samedi 21 Août 2021 à 12:18





Les automobilistes doivent montrer soit leur justificatif de domicile prouvant qu'ils restent "confinés" dans un rayon de 10 km autour de chez eux soit leur attestation validant le fait qu'ils peuvent dépasser les 10 km de confinement. Une limite en vigueur les jours de semaine jusqu'au samedi.



Les contrôles routiers sont installés à la fin de la RN6 du pont Vinh San et dans les bas au niveau du Barachois. D'importants embouteillages se sont formés en amont de ces deux secteurs.



