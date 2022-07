7mag.re Des conflits et des brouilles mais le bonheur au bout de chemin : Laurine Viraye témoigne

Elle en a fait de belles rencontres alors que tout allait mal pour elle. Petit à petit Laurine Viraye a retrouvé le sourire et l'amour des siens. Un très beau témoignage



Photos: YKS Yakusa@Studio974 Par Chloé Grondin - Publié le Lundi 18 Juillet 2022 à 18:45





Le football lui aura permis de renouer avec son père et de voir à nouveau le côté positif de la vie. Laurine Viraye LIRE LA SUITE