Des conducteurs priés d'abandonner leur véhicule sur le champ

Les services de la Police Nationale de La Réunion ont assuré des contrôles la nuit dernière, qu'ils soient routiers, de sécurisation ou en lien avec le respect des mesures sanitaires.



A Saint-Denis, un contrôle routier en direction de l'ouest a permis de révéler la consommation de stupéfiants chez deux conducteurs.



Leurs véhicules, une Fiat 500 et une Subaru Impreza qui ne leur appartenaient pas, ont été mis en fourrière aux frais de leur propriétaire.



Le conducteur de la Fiat s'avérait détenir son permis depuis seulement quelques mois. Il a donc perdu l'intégralité de son capital point, ce qui entraîne l'annulation de son titre.



Une moto volée retrouvée



Par ailleurs, des effectifs assistés des motocyclistes sont parvenus à intercepter un deux-roues de type Honda 125 qui s'avérait provenir d'un vol commis à Noël à Saint-Pierre.



Lors d'un autre contrôle, une arme de poing approvisionnée, reproduction d'un revolver SP38 tirant du plomb, a également été découverte.



La Police nationale annonce que les contrôles se poursuivront ce week-end. "La prudence est donc plus que d'actualité en ce début d'année et particulièrement sur les routes", invite la DDSP".