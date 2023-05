Rubrique sponsorisée Des collégiens réunionnais aux JO de Paris 2024 : début des épreuves sportives

Par Département - Publié le Vendredi 5 Mai 2023 à 10:53





Le Département de La Réunion organise, sur l'année scolaire 2022-2023, un challenge à destination des collégiens réunionnais.Le principe ?24 établissements se mesurent dans différentes épreuves, avec pour but d'être le grand gagnant et de remporter un voyage pour assister aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.