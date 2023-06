Des collectes de sang prévues à Saint-Paul les 19 et 20 juin

Le lundi 19 juin à la Mairie annexe de Saint-Gilles-les-Hauts de 08h00 à 13h00

Le Mardi 20 juin à Intermark à Saint-Gilles-les-Bains de 11h00 à 17h00



Les donneurs sont invités à prendre rendez-vous par téléphone au 02 62 90 53 92 ou directement en ligne sur dondusang.efs.sante.fr pour participer à cette collecte.

Le don du sang, acte citoyen, généreux et responsable reste indispensable pour sauver des vies. Il permet de soigner un million de patients chaque année. À La Réunion, 10 000 personnes sont en attente de ces dons. Deux collectes sont prévues :Toute personne âgée de 18 à 70 ans, en bonne santé et pesant plus de 50 kg peuvent devenir donneur.En cas de doute, vous pouvez tester votre égibilité en ligne.Au mois de juin alon’ donne nout’ sang !