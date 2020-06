Municipales 2020 Des colistiers fidèles à Sabrina Ramin désapprouvent le départ de certains vers la liste conduite par Patrick Dalleau

"Nous avons été piégés et manipulés". C’est par ces mots que dans un courrier, trois colistiers de Sabrina Ramin (Ernest Alinquant, Vivian Dijoux et Fabienne Asty), en lice pour le second tour dimanche à Saint-Benoit, dénonce le ralliement de certains de leurs ex-collègues vers la liste conduite par Patrick Dalleau. Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 24 Juin 2020 à 08:14 | Lu 108 fois

"Candidats sur la liste de Mme Sabrina Ramin, nous réaffirmons notre totale fidélité à notre tête de liste, Mme Sabrina Ramin. Notre erreur a été de signer un texte sans le lire, nous avons donc été piégés et manipulés. Nous appelons la population de Saint-Benoit à venir voter et faire voter massivement pour notre tête de liste conduite par Sabrina Ramin, une femme compétente, intègre et dynamique."