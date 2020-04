Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION

Des colis pays pour nos étudiants boursiers en mobilité



Un peu de soleil, de réconfort dans cette épreuve du confinement

Afin d'apporter un peu de réconfort dans cette épreuve du confinement, le Département a décidé d'envoyer à chaque étudiant boursier en mobilité qu'il accompagne, un colis pays comprenant un ensemble de fruits, de douceurs sucrées et salées représentatifs de La Réunion.

Environ 1 200 colis partiront ce vendredi avec la société Colipays et seront livrés à partir de lundi 27 avril. C'est à partir de la base de données des étudiants accompagnés en mobilité de la Collectivité qu'un questionnaire début avril 2020 a été adressé, afin de recenser le nombre d'étudiants restés confinés en métropole.

Sur les 3 032 étudiants en mobilité, destinataires du questionnaire, près de 1 200 d'entre eux sont restés en métropole, dans leur logement, chez une famille ou des amis ou, se sont regroupés entre étudiants.

Net-Bourses : le traitement des dossiers des étudiants boursiers assuré

Parallèlement, le Département a pris deux décisions pour rassurer les étudiants boursiers et ne pas les pénaliser dans cette situation exceptionnelle de crise concernant le traitement des dossiers. Le paiement du second acompte de la bourse départementale à travers « Net-Bourses » est garanti. Des agents sont mobilisés pour assurer dans les délais les plus resserrés, son paiement afin de préserver au mieux les pouvoir d'achat et conditions de vie des étudiants. Puis, pour la rentrée universitaire 2020-2021, la campagne débutera le 30 avril et sera prolongée jusqu'au 30 novembre de manière à permettre à tous de mieux s'organiser. Rendez-vous pour une réinscription sur le site http://net-bourses.cg974.fr/

« Le Département tient à exprimer son soutien dans ces moments difficiles aux étudiants qui sont loin de leurs proches et confinés dans des conditions souvent difficiles. Afin d'atténuer modestement leur isolement, la Collectivité leur envoie un peu de soleil de notre île à travers un " Colipays ". Je salue leur volonté de poursuivre leur objectif de formation supérieure et de développement de leurs compétences en faisant face à l'adversité. L'occasion m'est donnée de remercier l'accompagnement décidé par le Ministère des Outremers en faveur des étudiants en mobilité, et notamment, l'annonce récente de la mise en place d'une aide financière pour les accompagner dans ces temps particuliers » déclare le Président du Département





