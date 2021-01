Des clubs ne pourront pas voter dimanche lors de l'élection de la Ligue de foot

Ce dimanche 24 janvier, le foot local tient sa grand messe sur le site du grand kiosque au Tampon pour élire son président pour quatre ans. Deux candidats seront en lice : le sortant Yves Ethève et le challenger Alex Augustine.



Noël Vidot, contraint de rejoindre le banc de touche en raison de l’inéligibilité de quatre de ses colistiers, ne sera finalement pas le seul à regarder le match devant son poste de télévision.



Pas moins de 23 clubs ne pourront pas voter en faveur de l’une ou de l’autre liste. Deux présidents de club de foot, l'un d'un club de foot entreprise et l'autre d’une équipe de vétérans, font partie des recalés. Ils nous expliquent quelle a été leur surprise lorsqu’ils ont appris qu’il n’étaient pas conviés à la fête. Pour l’heure ils n’ont toujours pas le fin mot de l’histoire. La Ligue de foot, que nous avons sollicitée lundi, n’est guère prolixe.



"Chaque année, on reçoit l’engagement avant la fin de l’année mais là on ne l’a pas reçu. Je me suis inquiété, j’ai donc demandé à un ami président de club et ce dernier m’a confirmé qu’il l’avait bien reçu dans la semaine du 6 janvier. Je me suis alors dirigé vers la Ligue pour comprendre. Là on me dit que la question va être posée durant une réunion le jeudi d’après, pour ce qui est du monde du foot diversifié. Le lendemain, lorsque j’essaye d’en savoir plus sur les décisions prises lors de cette réunion, on me dit qu’il y aura une autre réunion trois jours plus tard, un dimanche. Le temps passe et j’apprends la semaine dernière que mon club n’a donc pas reçu l’engagement dont la date limite était fixée au 8 janvier", raconte le président d’un club de foot entreprise. Par peur de voir son club pénalisé pour la saison à venir, il souhaite malgré tout maintenir son anonymat.



Le second président de club nous demande la même discrétion même s'il dit "connaître autant le président Ethève que Augustine".



Des licences à jour



"Jusqu’à présent je n’ai pas eu de dossier pour inscrire mon club. Chaque année, l’inscription du club se fait en décembre, il faut l’engagement avant le 31 décembre. Avant ça, vous devez emmener le dossier au service des sports de votre commune pour valider l’utilisation du terrain pour la compétition et ensuite on doit envoyer ça en recommandé à la Ligue qui valide par la suite. Et là j’ai été surpris car je n’ai rien eu. Je me suis dit : peut être qu’ils sont en retard par rapport aux élections, par rapport au Covid, mais rien jusqu’à aujourd’hui. Même à l’assemblée générale du 26 décembre, je n'ai pas pu voter et je ne sais toujours pas pourquoi. Pourtant, j’étais bien inscrit en début d’année 2020, j’ai payé", explique ce président de club, à la tête d’une formation de foot vétérans.



"J’ai près de 50 licenciés, joueurs et dirigeants confondus, qui ont payé aussi. On n'a joué qu’un match officiel, ok, mais c’est le Covid qui a voulu ça,.. j’ai payé un arbitre. Je connais autant le président Ethève que Augustine, je ne veux pas faire plus de polémique que ça mais je n’ai toujours pas la réponse. Est-ce que c’est une sanction, est-ce que ce n’est pas une sanction ? Je ne sais pas. Ce que je peux dire c’est que j’ai payé en 2020 comme tous les clubs, j’ai les licences de 2020 comme club qui doit participer au challenge 2020, donc pour moi, à la fin décembre, je devais avoir des documents pour pouvoir inscrire mon club en 2021. Ça, jusqu’à maintenant, je ne l’ai pas eu", ajoute-t-il avec autant d'incertitudes qu'en décembre dernier.



Il évoque enfin une autre explication possible. "J'ai été contraint de refuser que mon club s’engage dans le challenge Vétérans. « Je suppose qu’on a écarté mon club par rapport au refus de participer au challenge. Personnellement je souhaitais prendre part au challenge, j’avais remis en place les entraînements mais la plupart de mes joueurs me disaient qu’ils ne souhaitaient pas reprendre car nous étions déjà au mois de novembre, ils ne se voyaient pas reprendre pour si peu de temps et avec les risques Covid que ça représentait pour leur famille", se rappelle-t-il du contexte de flottement qui traversait le foot péi lors du second semestre 2020. Fallait-il tout stopper ou s'engager dans une saison tronquée à cause du covid...



"A ce moment-là, j’avais donc posé la question à la Ligue pour savoir s’il y aurait une incidence pour l’année prochaine si on ne participait pas au challenge, on m’avait dit que non", raconte-t-il. A moins d'un miracle, l'année 2021 commencera donc aussi sans son bulletin de vote et celles de son petit club en ce dimanche d'élection.