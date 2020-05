Société Des clés 4G et des bons remis aux étudiants confinés en cités universitaires Par Aurélie Hoarau - Publié le Mardi 5 Mai 2020 à 14:12 | Lu 91 fois





40 clés 4G ont été remises aux étudiants des résidences universitaires Anne Mousse et Lémuria du Sud, dépourvues de wi-fi "en attente de la réponse de la Région Réunion sur une prise en charge". Ils pourront ainsi suivre "les cours en visioconférence et éviter de perdre une année de droit à la bourse en raison d’une non assiduité ou de résultats insatisfaisants n’ayant pu suivre l’enseignement à distance dans des conditions correctes", se félicite la direction du Crous.



Pour palier la fermeture des épiceries solidaires et de leur achalandage limité lorsqu’elles ouvrent exceptionnellement, une aide financière a été apportée. 4 bons de 25 euros chacun soit un total de 100 euros ont été remis à tous les résidents qui s’étaient inscrits sur le fichier de recensement de présence durant le mois d’avril 2020. Le dispositif concerne 42 résidents du Tampon et 38 étudiants de Saint-Pierre.

Pour les 214 étudiants de Saint-Denis, l'action sera menée le mercredi 6 mai 2020. Les magasins concernés seront le Jumbo Score du Chaudron et le Score du Moufia au choix. Absence de Wi-fi, difficultés à s'approvisionner en alimentation et produits d'hygiène et d'entretien…Les résidents restés confinés en cités universitaires doivent faire face à de nombreux obstacles. Plusieurs signalements sont remontés à la direction du Crous qui a décidé de mobiliser les fonds de la Contribution vie étudiante et de campus (CVEC).