Des citoyens de l’OPMR taclent le ministre des Outre-mer

Mécontents de ne pas avoir été reçu par Sébastien Lecornu lors de sa visite cette semaine, des citoyens de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) ont exprimés leur colère. Il fustige le ministre de laisser l'aéroport ouvert tout en demandant du "bon sens" à la population. Ils lui reprochent également de faire de La Réunion un laboratoire avec la rentrée scolaire.

Citoyens associés aux travaux de l'OPMR



Lettre ouverte à l’attention de Monsieur le Ministre des Outre-Mer

Copie à Monsieur le Préfet de la Réunion

Copie au SGAR

Copie au Président de l’OPMR

Copie à tous les citoyens associés aux travaux de l’OPMR



À la Réunion le 21 Août 2020,



Monsieur le Ministre des Outre-Mer



Nous prenons acte que vous ne nous recevrez pas dans le cadre de la démocratie participative. Nous tenions à vous faire savoir que nous n’avons pas pu vous exposer les vrais sujets sensibles à la vie des réunionnais, notamment la vie chère à la Réunion, oui, Monsieur le Ministre, nos préoccupations vont au delà des problèmes de carburant.



Sachez que les principaux postes de dépenses des ménages réunionnais sont composées selon l’INSEE de quatre points soit le transport, l’alimentation, les loyers, les biens et services dont assurances, mutuelle... Au-delà de l’axe économique, votre visite aurait été l’occasion de travailler sur les conditions sanitaires et sociales ; c’est pour ces raisons que nous avons tenté à maintes

reprises de vous solliciter car vous ne devriez pas faire l’impasse sur les sujets tels que la santé, la vie chère…



En effet, notre système sanitaire est fragile et défaillant. Nous ne pourrons pas supporter et gérer une explosion des cas COVID liés à cette pandémie car nous subissons toujours un coût de vie supérieur de plus de 30% (selon vos études) à celui de l’hexagone, juste pour le poste alimentaire. Vous demandez au réunionnais de faire preuve de bon sens en respectant le port du masque et les gestes barrières ; les réunionnais vous ont demandé de préserver notre territoire, qui était de base sain, en fermant les portes d’entrée dans notre département ; vous ne nous avez pas écoutés. Vous nous avez ainsi exposé et nous devons maintenant faire face à une recrudescence de cas dits autochtones. Aujourd’hui nous vous demandons de prendre des mesures pour maîtriser l’expansion de la pandémie au titre de notre insularité.



De même, une rentrée scolaire en pleine recrudescence du Covid est irresponsable, nous ne pouvons cautionner la mise en danger de nos enfants générant la propagation du virus qui peut être fatale pour les personnes les plus fragiles. Non, Monsieur le Ministre, la Réunion n’est pas un laboratoire et nos enfants ne sont pas des cobayes.



Monsieur le Ministre, devant l’absence de réponse à nos sollicitations, les réunionnais que nous sommes vous témoignons de notre exaspération pour ce manque délibéré de respect pour notre engagement en tant que citoyens associés aux de l’OPMR.



Nous déplorons votre attitude à vous préoccuper uniquement des affaires entre politiciens plutôt que des sujets chers aux réunionnais ainsi que de la parole de la population.



Nous constatons depuis de nombreuses années que malgré la loi Lurel, les problèmes de vie chère à la Réunion durent et perdurent. Ils prendront de l’ampleur si vous n’écoutez pas activement les réunionnais, si vous persistez à faire la politique de l’autruche en refusant de voir la population et en nous mettant en marge de votre chemin lors de votre passage par les dispositifs des forces de l’ordre.



Nous comprenons mieux pourquoi le sujet de la vie chère dure, perdure et s’amplifie avec les années.



En effet, si vos représentants à la Préfecture de la Réunion ne font pas le lien entre les citoyens et votre ministère, il est évident que vous resterez déconnecté de la réalité des conditions de vie des réunionnais et nous n’avancerons pas.



Nous nous posons même la question : qui a intérêt à ce que nous n’avancions pas concernant la vie chère à la Réunion ?



Jusqu’à nous bâillonner, nous censurer, réveillant ainsi chez nous le poids de notre passé coloniale que nous pensions derrière et pourtant bien présent, oui, Monsieur le Ministre, vos représentants et vous avez su rouvrir les cicatrices liées à notre passé esclavagiste. Nous déplorons le fait que vous ayez demandé à votre conseiller économique de nous recevoir et que cette rencontre n’a pas eu lieu suite à des problèmes techniques d’adressage pour envoyer un simple mail d’invitation aux citoyens.



Manque de professionnalisme ou volonté de vouloir travailler et combattre avec nous sur les différentes problématiques qui creusent toujours un peu plus d’inégalité entre notre territoire l’hexagone.



Liberté, Egalité, Fraternité. Nous vous demandons Monsieur le Ministre, n’oubliez pas les valeurs fondamentales de notre France et ne venez pas donner des leçons aux réunionnais qui, malgré les problèmes qu’ils rencontrent au quotidien, les respectent et les défendent alors que vos représentants à la Réunion et vous en conséquence ne le font pas.



Des citoyens associés aux travaux de l’OPMR