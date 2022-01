Des citoyens appelés à tenir les bureaux de vote aux prochaines municipales de L’Etang-Salé

Le communiqué :



Suite à l’annulation par le Conseil d’État des élections municipales de 2020 sur la commune de L’Etang-Salé, une délégation spéciale a été installée le 3 janvier 2022. Présidée par Mme Renée AUPETIT, elle est chargée d’assurer les fonctions du Conseil Municipal et l’organisation des prochaines élections.



Ce vendredi 14 janvier 2022, la Délégation Spéciale a lancé un appel à candidatures pour la tenue des bureaux de vote des prochaines élections prévues les 20 et 27 février prochain. Cette procédure, inédite à La Réunion, offrira à une soixantaine de citoyens volontaires la possibilité de découvrir et de s’impliquer dans la vie démocratique du territoire communal. Ceux-ci seront tirés au sort en présence d’un huissier de justice le 04 février prochain, puis bénéficieront d’une formation appropriée.



Toute personne désireuse de participer à la tenue des bureaux de vote peut transmettre sa candidature au plus tard le 03 Février 2022 à minuit :

- par mail : electionmunicipale@letangsale.fr

- par courrier déposé à l’Hôtel de Ville, secrétariat de la Délégation Spéciale en indiquant : nom, prénom(s), adresse postale, numéro de téléphone et adresse mail.



Conditions requises :

- Être inscrit sur la liste électorale pour les élections municipales.

- Savoir lire et écrire en français.