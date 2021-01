Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Des citoyen.n.e.s médaillé.e.s pour leur civisme et leur dévouement

La Ville de Saint-Paul accueillait une cérémonie particulière ce vendredi 15 janvier 2021. Celle de la remise des médailles du civisme et du dévouement décernées à des citoyens engagés.



Béatrice CADENA, Lou FLOCHET, Arielle AUBERT et Franck PHILIBERT reçoivent les palmes de bronze de l’Association nationale des titulaires du titre de reconnaissance de la Nation.



Cette distinction récompense les personnes ayant accompli un acte de civisme, de courage ou de dévouement. Comme l’illustrent avec éclat les parcours de vie de ces trois fam dobout et de Monsieur Philibert. Tous ont répondu à l’appel lancé par Hugues ZABERN et par son épouse Nathalie ZABERN au début du confinement.



Béatrice CADENA, Lou FLOCHET et Arielle AUBERT se sont immédiatement portées volontaires pour participer à l’effort national.



Avec l’aide logistique du couple ZABERN, ces trois couturières fabriquent des milliers de masques en tissu.



Des gendarmes, des aides à domicile, des infirmiers ou encore des docteurs plongé.e.s dans la lutte contre la Covid-19 : tous ces professionnels ont pu bénéficier des masques confectionnés par ces bénévoles, de manière totalement désintéressée.



Il faut aussi saluer le rôle joué par Franck PHILIBERT engagé dans cette aventure dès le départ aux côtés de Hugues ZABERN. Lui aussi n’a pas hésité à s’impliquer avec force dans ce projet.







Dans la même rubrique : < > Saint-Paul met à l’honneur sa Journée internationale du sport féminin Participez à la Nuit de la Lecture