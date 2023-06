A la Une .

Des chiffres en hausse incitent le Département à amplifier l'action en faveur de la protection des enfants

L’Observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE) s’est réuni ce jeudi au palais de la Source. Si l’instance présidée par le Département oeuvre depuis longtemps, ce rendez-vous était marqué par une certaine gravité. Le nombre d’informations préoccupantes (IP) concernant les enfants de moins de 6 ans et de moins de 2 ans sont en hausse. C’est donc tout naturellement que la collectivité territoriale et ses partenaires habituels que sont l’Etat, l’autorité judiciaire, la police, la gendarmerie, les associations, l‘ARS et le rectorat ont échangé afin de "co-construire un programme de travail", dixit Cyrille Melchior, président du conseil départemental. A ses côtés, sa 6ème vice-présidente déléguée à la prévention des violences intra-familiales, Flora Augustine Etcheverry, ils ambitionnent d’enrayer la courbe des mauvais chiffres en portant l’accent sur "une meilleure sensibilisation" à cette thématique. Ils prônent également une approche "d’aller vers les familles" ou encore de "développer les places d’accueil". Rendez-vous est donné au mois d’octobre lorsque ce plan d’action sera présenté aux élus.