Des chiens renifleurs pour en finir avec la Covid-19 ?

Des chiens sont formés à identifier l’odeur des explosifs, des stupéfiants, de l'argent…mais aussi de certaines maladies. Leur odorat inégalé a incité à mener des recherches avancées sur la détection du paludisme ou de cancers. Alors pourquoi ne pas utiliser la détection médicale par les animaux pour la Covid-19, interpelle Patrice Louaisel, psychologue et président de SOS Gramounes isolés en direction du préfet.



À Strasbourg, trois chercheurs spécialisés dans les sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie, la chimie ou encore virologue ont lancé le projet "COVIDOG".



Le meilleur ami de l’homme devra être en capacité de détecter les cellules infectées à l’odeur. Le procédé existe déjà indique le journal du CNRS et a été développé en collaboration avec des startups strasbourgeoises sans risque de contamination pour les chiens et les tuteurs affirment l'équipe du projet "COVIDOG". L’entraînement par des maitres-chiens sapeurs-pompiers s’est déroulé avec des border collie et des bergers allemands. Une campagne de dépistage a également eu lieu en Corse sur le même principe. Les résultats sont attendus prochainement.



"Ici à La Réunion, il suffirait de se procurer un ou deux chiens dressés à cet effet et de les positionner à l'aéroport, après la récupération des bagages, à côté des services de douanes pour repérer systématiquement tous les porteurs du COVID-19", propose Patrice Louaisel, "dès qu’il y aura des chiens disponibles".