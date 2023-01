A la Une .. Des chiens délivrés de leurs conditions de vie déplorables à Saint-Louis

​Grâce à la présence d’esprit d’une personne, trois chiens ont été délivrés de conditions de vie déplorables. Par LG - Publié le Dimanche 22 Janvier 2023 à 14:47





Un petit pinsher femelle était enfermé dans un caddie, une jeune royal bourbon était attachée à un caddie qui la maintenait dans un petit espace sous et à côté du caddie. Enfin, un chien de type staff était enfermé dans un réduit fait de palettes. "Les animaux ne disposaient pas d’eau et se retrouvaient sans la possibilité de pouvoir bouger alors que la cour était entièrement clôturée...", ont-ils constaté.



La présidente de l’association salue la grande réactivité et efficacité des gendarmes de Saint-Louis qui ont permis d’investir les lieux très peu de temps après le signalement. Grâce aux constats des gendarmes, la procureur a demandé le retrait immédiat des chiens et une visite vétérinaire sur le champ.



