Des cheveux de Pélé dans le Nord de l'île

Leur aspect brillant et leur teinte verte ne laissent guère de doute. Des cheveux de Pélé ont été observés dans le Nord de l'île par deux zinfonautes, à la Montagne pour l'un, à Sainte-Marie pour l'autre.



Ce phénomène est lié à l'éruption du Piton de la Fournaise (débutée le jeudi 2 avril). Les cheveux de Pélé sont de longs et fins filaments issus de la lave et qui sous l'action du vent, s'étirent. Ils sont également reconnaissables à leur côté extrêmement cassant.



Les cheveux de Pélé peuvent par ailleurs représenter un risque pour les cultures et les élevages. Les filaments sont tranchants comme du verre et peuvent endommager le système digestif en cas d'ingestion par les animaux et les hommes.