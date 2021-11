Des chefs s'activent en cuisine pour le petit Tiago

Ils ont mis leur expérience de chefs cuisiniers au service du petit Tiago. Ils, ce sont les membres de l’Académie internationale des chefs.



Dimanche dernier au restaurant Le Jardin créole à Sainte-Suzanne, ils ont mis les petits plats dans les grands en organisant un repas à but caritatif.



L’objectif de l’événement était de récolter des fonds pour appuyer et soulager les démarches auxquelles font face les parents de Tiago. L’enfant a à peine 4 mois et demi et les médecins ont rapidement décelé chez lui une cardiopathie. Une malformation du cœur dont l’opération doit être menée absolument en métropole, à l’hôpital Necker.



Plusieurs chefs ont accordé leurs coups de fourchette pour la bonne cause. S’il ne peut tous les citer, Michael Garaudé, chef au sein de la commune de Bras Panon où il délivre des formations en pâtisserie pour les enfants, salue l’implication du chef cuisinier de l’hôtel Le Bellepierre, Pascal Archambault, de Freddy Dalleau à l’Atelier du Pain à Saint-Denis, du chef-cuisinier Kevin Minatchy du Dina Morgabine à Saint-Denis et la Saline, de Fabien Caucheteux, ancien chef pâtissier de l’Elysée et aujourd’hui professeur au lycée hôtelier ou encore de Jacques Leboeuf, retraité en pâtisserie boulangerie.



Au cours de ce repas servi en cinq temps, les invités ont contribué à leur manière au succès de l’opération.



Des ventes aux enchères et initiations en ateliers de cuisine ont permis d’arrondir la récolte des fonds. La vente aux enchères a à elle seule a rapporté 750 euros. Au total, un chèque de 3000 euros a été remis à la famille de Tiago. A noter que de son côté, le Fan club du PSG a aussi contribué grâce à la vente aux enchères d’un maillot de la star du PSG Kylian M’Bappé. Un maillot qui est parti pour 230 euros.



Le bébé de 4 kilos doit continuer à lutter. Actuellement nourri grâce à une sonde, il doit encore prendre du poids pour atteindre les 6 kilos. Le poids requis pour pouvoir envisager cette opération délicate.



C’est ce samedi après-midi au restaurant la Tocque merveilleuse à Saint-Paul que la remise du chèque a eu lieu.