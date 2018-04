<<< RETOUR La Réunion Positive

Des chantiers routiers pour sécuriser les axes stratégiques

Fin de saison cyclonique 2018



La Région Réunion est compétente pour la réalisation, l’exploitation, l’entretien, la surveillance et la sécurisation du réseau routier régional. Pour assurer ces différentes missions, la Direction Régionale des Routes (DRR) emploie des femmes et des hommes qui travaillent chaque jour pour construire, entretenir, sécuriser et assurer la bonne exploitation de ce réseau routier.



Après une saison cyclonique 2018 intense (notamment avec les événements climatiques Ava, Berguitta et Dumazile), les axes stratégiques routiers essentiels, tels que la route du littoral actuelle et la route de Cilaos, ont été fortement impactés nécessitant le concours de tous les instants des agents des routes. Objectif prioritaire : ré-ouvrir les routes au plus tôt et dans les meilleures conditions de sécurité possibles.



La DRR doit gère ce réseau essentiel pour les déplacements réunionnais et sur lequel les événements sont nombreux et fréquents.

Le constat est simple : nos routes, et plus particulièrement celles situées sur des axes stratégiques économiquement, subissent les aléas climatiques et les contraintes géologiques propres à l’environnement de notre île :



Une route du littoral dangereuse qui ne fait plus douter de la nécessité de la construction de la Nouvelle Route du Littoral ;

Une route de Cilaos périlleuse qui reste cependant un accès vital pour la population, les acteurs économiques sur site et les touristes.



Cette fin de saison cyclonique est une occasion de faire un point d’étapes sur les conséquences des pluies et intempéries, un point sur les chantiers en cours qui participent à la modernisation et la sécurisation de nos déplacements et que nos agents sont investis et impliqués pour permettre à tous de mieux circuler.



« Je tiens à saluer et à remercier l’ensemble de nos agents des routes qui travaillent chaque jour pour assurer la sécurité, la qualité de nos infrastructures réunionnaises. Des Femmes et des Hommes, rigoureux et expérimentés qui démontrent l’importance d’un service public exemplaire au bénéfice de l’ensemble de la population réunionnaise. »



Didier ROBERT

DES AXES STRATÉGIQUES SOUMIS AUX ALÉAS CLIMATIQUES, AUX CONTRAINTES GÉOLOGIQUES



LA ROUTE DU LITTORAL : UNE ROUTE DANGEREUSE BIENTÔT OBSOLÈTE



RAPPEL :

D’un linéaire de 13 km environ, la route actuelle à 2x2 voies a été livrée en mars 1976, il y a 48 ans. Malgré d’importants moyens mis en oeuvre pour sécuriser au mieux cet axe stratégique, elle reste soumise aux fortes contraintes climatiques (fortes pluies/ fortes houles). Avec, côté mer, 60.000 tétrapodes de 8 (largement majoritaires) à 20 voire 25 tonnes pour une carapace de protection contre les effets de la houle et, côté montagne, 760.000 m2 de filets en falaise et 65.000 m3 d’écran en gabions pour réduire le risque de chutes de pierres atteignant la chaussée, tous les secteurs à aléas forts à moyens ont été traités soit environ 80 % du linéaire dont 56 % par les seuls filets.



Cet itinéraire stratégique est emprunté chaque jour par plus de 65.000 véhicules (contre 10.000 à son ouverture en 1976). A ce titre, elle fait l’objet d’un haut niveau de service à l’usager avec en particulier :



des moyens matériels adaptés : 35 caméras (fixes et mobiles), 12 panneaux à messages variables (2 sens confondus) et 6 pluviomètres pour les basculements (2x3, doublés par sécurité) reliés au Centre Réunionnais de Gestion du Trafic (CRGT)



des moyens humains disponibles 7 jours/7, 24h/24 et toute l’année : un patrouillage régulier + le CRGT qui recueille et diffuse l’information à l’attention des usagers et des médias (bulletins, directs radio, audiotel, infotrafic.re...) + les agents de la subdivision routière nord mobilisables à tout moment pour les opérations de basculement, réouverture et interventions d’urgence (déblaiement, supervision purges, accidents …)



Cet itinéraire très fréquenté est extrêmement sensible aux événements, particulièrement durant les basculements. Les accidents ou pannes de véhicule allongent significativement les bouchons récurrents de l’entrée ouest de Saint-Denis (jusqu’à 10 km le matin).



DES CHIFFRES PARLANTS



CHUTES DE PIERRE ET ACCIDENTS DE LA ROUTE



Depuis les importants travaux de sécurisation (filets et gabions) menés entre 2006 et 2008 :

110 chutes de pierre par an en moyenne atteignant la chaussée avant 2007, moins de 20 depuis 2008.



123 tués dont 23 liés aux chutes de pierre ; 287 blessés hospitalisés dont 22 liés aux chutes de pierre ; 451 blessés non hospitalisés dont 40 liés aux chutes de pierre = coût global du mantien en état / sécuration : 7,5M d’euros /an



Les fermetures s’imposent par les événements portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte à la sécurité des usagers (chutes de pierre, houle) et des travaux parfois d’importance qui en résultent (effondrements, purges ...). Par ailleurs la réfection de chaussée et la maintenance des équipements justifient aussi certaines fermetures ou basculements alors choisis pour minimiser autant que de possible l’impact aux usagers (nuit, vacances scolaires...).



Les basculements sont une réponse alternative à la fermeture totale de la route face aux risques de chutes de pierre statistiquement très liés à l’importance des pluies. Les règles de basculement ont évolué avec les études menées et les importants travaux de sécurisation réalisés particulièrement entre 2006 et 2008. Les seuils pluviométriques, actuellement en vigueur, fixant les règles de basculement sur les voies côté mer, ont été arrêtés en 2009 :30mm de pluie cumulée sur 24h imposent un basculement de 24h ; au-delà de 50mm ce basculement doit être porté à 48h.



Depuis 2009, le nombre de jours basculés a ainsi été divisé par 2,5. Le basculement est possible grâce à une chaîne d’environ 6000 blocs béton d’1,5 tonnes déplacés par l’une des deux machines de transfert, nommées Lady et La Fée, dont le poids total en charge est d’environ 30 tonnes.



EXPLOITATION ET ENTRETIEN



L’exploitation correspond à un haut niveau de service adapté à l’importance stratégique de cet itinéraire.



EN CHIFFRES :



Son coût moyen annuel est évalué à 7,5 M€ se répartissant ainsi :

Les coûts d’exploitation en moyenne annuelle s’élèvent à 1,2 millions d’euros ;

Les coûts d’entretien en moyenne annuelle, s’élèvent à 6,3 millions d’euros.



EXEMPLE :



Pour mémoire s’agissant des 27 ponts de la RL :



les 20 ouvrages hydrauliques (section 2,5 x 4 m) ont été réparés en 2004 par des techniques de béton projeté.



les 4 VIPP (viaduc indépendant à poutre précontrainte) ont été réparés en 2011 par renforcement en fibre carbone ou précontrainte extérieure (les travaux sur l’ouvrage de la Grande Ravine nécessitant alors des basculements).



les 3 autres ouvrages importants ont été restaurés en 2014.



LES GROSSES RÉPARATIONS ET OPÉRATIONS DE SÉCURISATION



Le vieillissement de l’infrastructure ainsi que les aléas climatiques et géologiques imposent également et régulièrement depuis sa mise en service d’effectuer divers travaux de réparation.



EN CHIFFRES :



À titre d’exemple le clouage du mur en terre armée :



côté mer, clouage réalisé sur toute sa longueur entre 1996 et 1999 ; diverses opérations de clouage et bétonnage (comblement d’affouillement en pied de mur) à nouveau réalisées entre2008 et 2010 sur 8 secteurs ; puis en 2014 une nouvelle campagne pour ces opérations d’un montant de 3,4 M€.



Les travaux de déblaiement et remises en état consécutifs aux éboulements ne sont pas comptabilisés ici.



Les opérations de sécurisation telles que celles menées de 2006 à 2008 ont représenté 83 M€ de travaux (440 000 m2 de filets et 55 000 m3 de gabions supplémentaires).

NRL : UNE INFRASTRUCTURE POUR SÉCURISER L’AXE SAINT-DENIS / LA POSSESSION



Le chantier de la NRL en cours n’a connu aucun dégât sur ses ouvrages lors de cette saison cyclonique. Le chantier se poursuit en 2018 et voit la mise en oeuvre concrète d’actions en faveur de l’environnement.



UN CHANTIER QUI AVANCE



Pour mettre fin à la situation d’insécurité que génère l’actuelle route du littoral, en 2010, la Région, en partenariat avec l’État et l’Europe, mènent le chantier de la Nouvelle Route du Littoral selon un calendrier soutenu avec la réalisation de travaux d’envergure pour permettre aux Réunionnais de disposer d’un axe sécurisé, moderne et gratuit.



EN 2018, LE CHANTIER DE LA NRL PRÉVOIT :



la poursuite de la réalisation des digues, au sud de Saint-Denis, notamment celle au nord et au sud de la Grande Chaloupe ainsi qu’au nord de la Possession ;

la poursuite du grand Viaduc Littoral ;

la poursuite des démarches des entreprises pour l’ouverture des carrières nécessaires à l’approvisionnement des chantiers en matériaux.



En parallèle de ce chantier, la collectivité assure en partenariat avec les collectivités locales concernées des opérations pour l’amélioration du trafic aux entrées de la NRL avec :

la poursuite des études « opération neo » en comaîtrise d’ouvrage région/cinor/commune de St-Denis,

la poursuite des études « Nouveau Pont sur la Rivière Saint-Denis » sous maîtrise d’ouvrage Région en vue du raccordement de la NRL à sa livraison avec la RN1,

la poursuite de la participation de la Région sur le projet de mise en valeur du front de mer de la Possession (convention).



UN CHANTIER REMARQUABLE POUR LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT : 80 MILLIONS D’EUROS CONSACRÉS À L’ENVIRONNEMENT



Au-delà du volet sécurité rattaché à ce chantier et de la croissance économique locale générée par la commande publique, les travaux de la Nouvelle Route du Littoral (phase étude & phase BTPtravaux) prévoient une enveloppe de 80 millions d’euros (5% du montant total du projet) pour préserver son environnement particulier.



Conscient de la qualité environnementale du site concerné par l’aménagement de cette route, la Région Réunion s’est engagée à développer un projet respectueux de l’environnement, quece soit dans sa conception mais également dans sa réalisation.



Après une première étape pour caractériser et localiser précisément les enjeux environnementaux du projet grâce aux concours de nombreux experts locaux, nationaux et même internationaux et compte tenu de la forte sensibilité environnementale du site mise en évidence localement, l’ensemble des impacts du projet, en particulier sur le milieu marin, ont été appréhendés.



Face à ces impacts pressentis, en particulier vis-à-vis de la phase chantier, un panel très conséquent de mesures (près de 150 mesures pour l’environnement) visant à les éviter et les réduire a été défini par la Région Réunion, puis approuvé par les services de l’État. Ces mesures s’articulent selon trois axes :



des objectifs de résultat imposés aux entreprises de travaux (ex : seuil acoustique à ne pas dépasser à 750m du chantier, au regard de la sensibilité des mammifères marins), adossés à un système de pénalités environnementales en cas de non-respect ;

des obligations de moyens, à la charge des entreprises pour réduire les impacts ;

des contrôles et suivis pour apprécier l’efficacité des mesures et s’assurer de la minimisation des impacts sur les composantes environnementales les plus sensibles.



D’une manière générale, les impacts environnementaux pressentis en phase études s’avèrent moindres en phase opérationnelle depuis le début des travaux. Les grands objectifs en matière de protection de l’environnement, sur lesquels la Région Réunion s’est engagée à travers ses dossiers de demande d’autorisation et qui ont été repris dans les arrêtés, sont ainsi atteints grâce à la mise en oeuvre et à l’efficacité des mesures de réduction notamment.



Ainsi, vis-à-vis des principaux enjeux environnementaux et, de façon concrète, il faut souligner notamment que :



aucune destruction d’espèces protégées n’a été relevée,

le dérangement des mammifères marins a été bien appréhendé,

aucune pollution physico-chimique des ravines ou du milieu marin n’est à déplorer.



Des mesures de compensation et d’accompagnement ont également été définies et calibrées pour garantir l’équilibre environnemental du projet, en étroite concertation avec les organismes spécialisés et les associations de protection de la nature. Il est dimensionné au regard de la sensibilité des milieux et une partiede ces mesures permettra en particulier d’améliorer de manière très sensible la connaissance des espèces et de disposer d’un retour d’expérience sans équivalent en termes de travaux maritimes (effets, efficacité des mesures,...).



Le programme de mesures permet de garantir l’absence de perte de biodiversité et sur certains aspects la situation initiale de l’environnement sera même améliorée (assainissement de la plateforme, arrêt des opérations filets en falaise,...).

QUELQUES EXEMPLES DE MESURES ENVIRONNEMENTALES CONCRÈTES AVEC LE CONCOURS DE DIVERS ACTEURS



LA PRÉSERVATION DES ANIMAUX MARINS



Le chantier de la Nouvelle Route du Littoral prévoit, depuis sa conception, diverses mesures pour préserver la faune marine :



DES MESURES D’ÉVITEMENT CONTRE LE BRUIT :



avant et après les travaux bruyants sous-marins, des survols ULM permettent de s’assurer de l’absence de mammifères marins et notamment dauphins et baleines



en cas de présence à proximité, les travaux ne démarrent pas ;



les entreprises respectent des seuils de bruits parmi les plus contraignants au monde. Le contrôle du respect de ces seuils est effectué avec 2 hydrophones fixes (1 à La Possession et 1 à La Grande Chaloupe) implantés à 750 m à proximité des chantiers et à 20 m de profondeur qui mesurent les bruits sous-marins en continu et en temps réel (contrôle extérieur Nortekmed), un dispositif d’alerte en temps réel (SMS générés automatiquement au Maître d’oeuvre) en cas de dépassement des niveaux de bruit autorisés et des mesures par hydrophones embarqués effectuées de manière hebdomadaire par les entreprises.



des dispositifs spécifiques sont mis en place par les entreprises pour s’affranchir des travaux bruyants sous-marins (pas de travaux bruyants pendant la saison des baleines, mise en place de rideaux de bulles pour contenir les bruits sous-marins et utilisation d’explosifs sous-marins non détonants pour les digues, travaux « hors d’eau » pour la réalisation des batardeaux du Viaduc de la Grande Chaloupe, dispositif d’éloignement des individus avant des opérations potentiellement bruyante/ramp up …)



DES MESURES DE COMPENSATION AVEC L’ÉQUIPE QUIÉTUDE, LE CEDTM...



l’équipe Quiétude, est une équipe dédiée pour la mise en oeuvre d’une démarche opérationnelle de suivi et de contrôle de l’activité de whale watching à La Réunion . Il s’agit de maintenir voire renforcer, pour la durée du chantier, les conditions de quiétude des mammifères marins à l’échelle des eaux réunionnaises, et plus particulièrement sur les secteurs concernés par les activités de « whalewatching ».



L’objectif est ainsi de garantir la quiétude des mammifères marins dans les « zones refuges » par la sensibilisation des acteurs (professionnels et particuliers) présents sur le plan d’eau et à terre au respect des règles d’approche et d’observation des dauphins, des baleines et des tortues marines, ainsi que par l’animation et la promotion du label O2CR (Observation Certifiée Responsable des Cétacés à La Réunion). • la requalification de 5 hectares de plages pour la ponte des tortues marines, inscrite dans le cadre du Plan National d’Actions Tortues Marines, action à destination du grand public et des scolaires, a pour objectif d’accroître le nombre de sites favorables à la ponte des tortues marines sur la côte ouest réunionnaise. Le Centre d’Etude et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM) s’est vu confier la mise en oeuvre de cette mesure par la Région Réunion depuis 2016. La participation active du grand public et des scolaires est intégrée et encouragée.



Toutes les infos sur cedtm-asso.org/vegetation



LA PROTECTION DES OISEAUX MARINS



Le chantier de la Nouvelle Route du Littoral prévoit, depuis sa conception, diverses mesures pour préserver l’avifaune :



DES MESURES D’ÉVITEMENTS CONTRE LES ÉCHOUAGES :



Sur le chantier des éclairages respectueux de l’avifaune marine sont mis en place avec :

des lumières de couleurs jaune-orangées et orientées vers le sol, afin de ne pas attirer et désorienter les oiseaux ;

50 jours d’interdiction d’éclairage en période d’échouage massif (lors de la période de reproduction à partir d’avril).



DES MESURES DE COMPENSATION :



La Région accompagne et finance le plan de conservation des puffins de La Réunion et le plan national d’actions en faveur du pétrel de Barau 2018-2027 dans le cadre des mesures compensatoires associées à la construction de la Nouvelle Route du Littoral.

Ces plans élaborés par l’UMR Entropie en collaboration avec la SEOR (Société d’Etudes Ornithologiques de La Réunion) et sous pilotage à l’initiative de la Direction de l’Environnement , de l’Aménagement et du Logement (DEAL) de La Réunion, ont pour objectifs la sauvegarde à long terme du pétrel de Barau et la mise en oeuvre d’une stratégie de conservation pour les puffins de La Réunion.

LA ROUTE DE CILAOS : UN AXE ESSENTIEL DE DÉSENCLAVEMENT



RAPPEL :



La RN5, seule route d’accès au Cirque de Cilaos constitue un axe reconnu à forts risques. La Route de Cilaos a été fortement impactée, en début d’année 2018, par plusieurs éboulis et évènements suite aux passages de Ava, Berguitta et Dumazile, provoquant ainsi des fermetures répétées de cet axe. Ces épisodes de très fortes pluies, que La Réunion et en particulier la micro région sud a subi, ont rappelé la précarité de la sécurité sur cet axe.



Celui-ci a été coupé plusieurs jours et à plusieurs reprises, enclavant ainsi des milliers de Réunionnais, et faisant subir de lourdes pertes au tissu économique local (notamment dans le domaine du tourisme).



La sécurisation de cet axe reste une priorité vitale, pour la sécurité des usagers de la route (2000 à 3000 véh/j suivant les sections, 500.000 touristes par an) et pour l’économie du cirque.



DES DÉGÂTS IMPORTANTS ET PARFOIS IRRÉVERSIBLES



De nombreux dégâts ont été constatés sur la RN5, dont une section doit être abandonnée :



Depuis le 29 décembre 2017, les aléas climatiques et géologiques se sont succédé sur tous le linéaire de la RN5. De nombreux éboulements, coulées boueuses, ou glissements de terrainont coupé la route à de nombreuses reprises, nécessitant à chaque fois des interventions urgentes pour sécuriser la falaise (inspection et purges) et pour rétablir la circulation (déblaiements et réparations sommaires de la chaussée).



Le 26 janvier 2018 après-midi, un important glissement de terrain au PR10+200, lieu-dit Grand Détour, a totalement détruit la RN5 et a durablement interdit toute possibilité de reconstruire la route au même endroit, le BRGM indiquant « Ce massif menace de s’effondrer de manière imminente. Le massif rocheux ne peut être purgé pour des questions de sécurité des cordistes et en raison de la complexité technique (volume très important et déversant). Le niveau de risque résiduel sur ce secteur est particulièrement élevé et il est complexe, voire impossible de réduire ce niveau à court terme. La recherche d’un itinéraire alternatif permettant d’éviter le secteur doit être envisagée. ».



Plusieurs éboulements, tout aussi importants, se sont produits depuis fin janvier, sur la zone et à proximité (entre les PR 9+700 et 10+500), ce qui a confirmé l’analyse des experts. L’abandon de cette section de RN5 était inéluctable et a très probablement permis de sauver des vies.



A noter par ailleurs que parmi les autres évènements survenus sur le reste de la RN5, durant les 3 premiers mois de cette année 2018, plusieurs d’entre eux ont fortement endommagé la chaussée mais également les soutènements de la route, celle-ci se retrouvant sous cavée en plusieurs endroits.



Enfin les crues successives du Bras de Cilaos ont plusieurs fois emporté les ouvrages provisoires destinés un rétablir une liaison avec le cirque et ont fortement pénalisé et compliqué la réalisation des travaux.



Le cirque s’est donc retrouvé enclavé plusieurs jours et à plusieurs reprises.



Les premiers secours et approvisionnements d’urgence ont dû être assurés par voie aérienne (héliportage).La Région Réunion a pour priorité de rétablir, dès que possible, un accès au cirque pour l’ensemble des véhicules.



RETOUR SUR UNE SITUATION DE CRISE : L’URGENCE DE LA SÉCURISATION



Inspections falaises (héliportées et dépose cordistes pour purges systématiques des zones identifiées à risque, certains secteurs, Aloès par exemple, nécessitant plusieurs dizaines de journées de cordistes).



Déblaiements de la RN5 après chaque éboulement. A noter qu’après Berguitta, ce sont plusieurs dizaines de milliers de m³ qui encombraient la route sur plusieurs dizaines de secteurs, la réouverture de la circulation et le dégagement des ouvrages hydrauliques a pris plusieurs semaines.



Réunion de crise en sous préfecture le vendredi 26 janvier matin (décision post rentrée des classes suite Berguitta).



Suite à la coupure durable de la RN5 le vendredi 26 janvier après-midi au PR10+200, début de la construction d’un radier provisoire à Ilet Furcy, avec l’aide des moyens de la commune deCilaos (engins, auto-bétonnière et personnel), en l’absence d’accès par les bas, d’autres engins ou matériel « en haut » et d’autre solution possible



Réunion publique du samedi 27 janvier matin au Petit Serré.



Samedi 27 janvier, héliportage des buses PVC et du ciment pour construction du radier provisoire. Samedi 27 soir, liaison VL seuls rétablie très provisoirement pour partie sur radier fusible et pour partie sur remblai en rivière, en passant par la petite passerelle (pour véhicules VL < 2,5t et <2m de large) et par le village d’Ilet Furcy.



Dimanche 28 janvier, début des travaux pour l’ouverture d’une piste en rivière, depuis la voie d’évitement (éboulement de 2002) au PR8+400 jusqu’à la sortie du radier Ilet Furcy (PR10+700), afin dans un premier temps d’acheminer des engins et des dalots (ouvrages hydrauliques) en béton afin de remplacer le radier provisoire fusible réalisé en urgence, et dans un deuxième temps de permettre un accès à l’ensemble des véhicules (y compris secours et poids lourds >2,5t et <19t) pour désenclaver et réapprovisionner le cirque.



Inspection passerelle Ilet Furcy avec le bureau d’étude de la Ville de Saint-Louis



Vendredi 09 février puis samedi 10 février endommagements et reconstructions du radier fusible.



Jeudi 15 février, ouverture d’une première piste provisoire permettant d’organiser les premiers convois de poids lourds. Poursuite des travaux de création de cette piste, comme itinéraire de substitution durable à la RN5, en réhaussant la piste provisoire réalisée, en la protégeant avec des enrochements liés et en consolidant les 2 radiers effectués (principales caractéristiques de la piste : longueur 2,5km, largeur 6m permettant un double sens sur 2,3km et sens unique sur 200m, franchissement du Bras de Cilaos par 2 radiers constitués de 2 séries de dalots d’ouverture hydraulique d’environ 30m2, et consolidation de la piste et desouvrages par des enrochements liés par du béton). Radiers aval (voie d’évitement) en service, et mise en eau du premier demi-radier amont (Ilet Furcy).



Samedi 17 février, nouvelle crue du Bras de Cilaos, endommageant partiellement la piste et les radiers en cours de construction.



Poursuite des travaux 7 jours sur 7 avec l’objectif de livrer la piste et les radiers pour le 19 mars.



5 et 6 mars (Dumazile) forte crue du Bras de Cilaos (supérieure à la crue enregistrée pour Berguitta).



7 mars, constatation des dégâts « Dumazile » : radiers amont Ilet Furcy détruits et piste endommagée à environ 40 %.



Cirque de Cilaos à nouveau isolé.



Début des travaux de reconstruction des radiers et de la piste, ouverture générale de la piste reportée et envisagée pour fin avril.



9 mars : réouverture d’un radier très provisoire et rétablissement d’un accès pour les VL <2,5t.



19 mars : rétablissement des convois poids lourds matin et soir.

Les travaux se poursuivent, toujours en urgence (y compris week-end), pour une ouverture « normale » à la circulation envisagée fin avril, mais avec des travaux qui dureront encore plusieurs mois.





LES AUTRES ACTIONS ENGAGÉES POUR SÉCURISER LA SECTION ALOÈS – PETIT SERRÉ



Au regard des enjeux de sécurisation de la section Aloès-Petit Serré, des travaux ont commencé indépendamment du projet global de sécurisation :



Deux ouvrages d’art de type « pont Bailey » seront mis en place de part et d’autre d’Ilet Furcy, au niveau du radier amont et en remplacement de la petite passerelle de l’accès actuel à l’Ilet. Le pont amont devrait être livré en juin, celui remplaçant la passerelle en septembre ou octobre.



Un ouvrage de soutènement et des ouvrages de protection sont en cours de réalisation au niveau d’Aloès. Sur le reste de la RN5, cinq reconstructions de murs de soutènement emportés sont en cours de travaux pour quatre d’entre eux et programmé pour le cinquième, et de nombreuses réparations d’ouvrages de sécurisation (écrans, filets, écrans bois, murs et murets, dispositifs de retenue) ou ouvrages d’assainissement seront réalisées en 2018.

la construction de la piste en rivière de 2,5 km de long et des radiers, seule solution technique de nature à permettre de nouveau la desserte du Cirque par les véhicules lourds et par ceux en charge de l’approvisionnement de la population, et qui pourrait résister aux crues les plus fréquentes, représentera à elle seule plus de 10,6 millions d’euros ;



la réalisation des deux ouvrages d’art de type Bailey de part et d’autre d’Ilet Furcy, représentant un peu plus de 2,6 millions d’euros ;



les ouvrages sur le secteur Aloès un peu plus de 0,7 millions d’euros ;



l’ensemble des travaux d’inspection, d’héliportage, de purges, de dégagements d’éboulis et de déblaiement de la route et des ouvrages hydrauliques, plus de 1,5 millions d’euros ;



les reconstructions des 5 murs emportés sous chaussées, 0,5 millions d’euros ;



et enfin les nombreuses réparations d’ouvrages de sécurisation ou d’assainissement à réaliser, environ 1 million d’euros.



DE NOMBREUX ACTEURS MOBILISÉS



Les mairies de Cilaos et de Saint-Louis ont apportés un soutien et une aide précieuse à la Région Réunion pour la gestion de cette crise, notamment lors des nombreuses fermetures de routes, mais également pour les travaux en amont d’Ilet Furcy (Mairie de Cilaos) et pour l’organisation des convois ou des alternats, ainsi que pour toutes les gestions en situation d’urgence. Au plus fort de la crise, l’ensemble des acteurs, l’Etat (Préfecture, Sous-Préfecture de St-Pierre, Etat Major de Zone, DEAL), les Forces de l’Ordre (gendarmeries de Cilaos et de St-Louis, section aérienne de la gendarmerie), le SDIS, le BRGM, la Saphir, la Semittel.. etc… nous ont tous permis de trouver des solutions et de progresser dans la gestion de cette crise.



A ce jour, la Région Réunion, par le biais de la Direction des Routes, a fait appel à 23 entreprises, qui ont ainsi été sollicitées dans l’urgence, pour la plupart d’entre elles 7 jours sur 7 depuis plus de 3 mois, et qui poursuivent les travaux afin de sécuriser durablement et dans l’attente de la « nouvelle RN5 », l’accès à l’ensemble du Cirque de Cilaos.

UN PROJET GLOBAL DE NOUVELLE RN5 A ÉTÉ PROPOSÉ PAR LA COLLECTIVITÉ : UN BUDGET DE 300M€ NÉCESSAIRES



L’aménagement de l’itinéraire comprend :



d’une part, des aménagements sur place (ASP) dans toutes les sections où il est possible d’améliorer sensiblement la sécurité et donner des caractéristiques géométriques de l’infrastructure conformes aux objectifs fixés.



d’autre part, la réalisation de voies nouvelles dans les sections où de simples aménagements sur place (ASP) ne suffiraient pas à garantir une sécurité optimale de l’itinéraire.

Aussi, sans attendre l’aboutissement du projet global, la Région a voté, fin 2017, un rapport destiné à lancer des études opérationnelles de maîtrise d’oeuvre pour des sections à aménager sur place, l’objectif étant de travailler de manière constante à l’amélioration de la sécurité sur cet axe.



OBJECTIFS DU PROJET GLOBAL :



offrir un meilleur service à l’usager et surtout faciliter l’accès du site aux transports en commun en améliorant les caractéristiques de la route

réduire les risques et pérenniser l’itinéraire

sauvegarder et valoriser les qualités du site

prendre en compte l’économie locale



La priorité de réalisation de ces travaux est portée sur la section la plus exposée entre Les Aloès et l’îlet Alcide. Les études seront lancées dès cette année pour des travaux envisagés dès 2019 pour la sécurisation de la RN5 sur place. Quatre ouvrages d’art (3 ponts et une route digue) entre les Aloès et îlet Alcide, comprenant le secteur d’îlet Furcy, seront réalisés dès l’obtention des autorisations administratives nécessaires. Ces travaux sont estimés pour un montant entre 80 et 100M€.



L’ensemble des partenaires concernés, en particulier l’État, auront à considérer l’intérêt général de ce chantier pour accompagner la Région sur toutes les procédures qui devront être engagées.



Lors de la Commission Permanente du 10 avril dernier, les conseillers régionaux ont approuvé une motion spécifique relative à la sécurisation de la RN5, route de Cilaos afin de :



solliciter, de l’État, une aide financière exceptionnelle, d’une part pour les travaux réalisés en urgence pour rétablir l’accès au cirque à très court terme et d’autre part pour sécuriser la RN5 à long terme,



solliciter l’État pour reconstituer le stock local de Ponts de Secours, les derniers disponibles à La Réunion devant être utilisés pour rétablir en urgence la RN5 ;



approuver la création d’un comité de pilotage composé de l’État, de la Région, des Communes de Cilaos et de Saint-Louis et du Parc National, qui devra en particulier oeuvrer à faciliter et à accélérer la réalisation du projet.



UN SOUTIEN EXCEPTIONNEL POUR L’ÉCONOMIE DE CILAOS : 2M€ D’AIDES MOBILISÉES



En parallèle des travaux réalisés sur la RN5, la collectivité a dégagé une aide exceptionnelle de 2 millions d’euros pour les acteurs économiques locaux. Pilote de développement économique, la Région apporte son soutien financier afin de permettre aux entreprises cilaossiennes de maintenir leurs activités grâce à cetteintervention exceptionnelle.



OBJECTIFS PRINCIPAUX :



permettre aux entreprises de Cilaos, et plus particulièrement celles oeuvrant dans le tourisme, de faire face à leurs charges d’exploitation (salaires, fournitures, travaux d’entretien, charges diverses…..) dans l’attente d’une reprise correcte de leur activité ;



favoriser la communication et la promotion du territoire en apportant un soutien aux organisations professionnelles présentes dans le cirque, afin de relancer l’attractivité du cirque auprès de la clientèle touristique et locale. 