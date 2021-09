A la Une . Des chambres meublées gratuites en échange de compagnie pour les gramounes

L'association gramounes isolés propose d'occuper gratuitement des chambres meublées en échange de compagnie à des personnes âgées. Par N.P - Publié le Lundi 13 Septembre 2021 à 08:34

Pour sortir de leur isolement des personnes âgées, l'association humanitaire "SOS Gramounes isolés propose de la cohabitation solidaire.



Le principe : "L'association offre des chambres meublées gratuitement à des 'accompagnants' sérieux qui en retour offriront un peu de leur temps en soirée en conversation et leur présence de nuit en semaine pour la sécurité du gramoune", explique Patrick Louaisel, le président de l'association. " La journée et le week-end, les accompagnant(e)s restent libre de rester ou non", est-il précisé.

Les offres se situent actuellement sur la Plaine des Palmistes (Homme ou Femme), la Pointe des châteaux à Saint-Leu (F), au Brûlé, dans les hauts de Saint-Denis (H ou F), à Saint-Louis (F), ou encore à Saint-André, Sainte Anne et Sainte Rose (F).

Toute personne intéressée peut s'adresser à l'association au 0262 582 581





Publicité Publicité