Des centres de vaccination vont fermer, 66% des Réunionnais éligibles ont un schéma vaccinal complet

Par NP - Publié le Mercredi 6 Octobre 2021 à 15:42

COVID-19 REORGANISATION DE L'OFFRE DE VACCINATION A LA REUNION



Au 4 octobre, 66% des Réunionnais éligibles disposent d'un schéma vaccinal complet (soit 54% de la population totale). La couverture vaccinale a peu progressé depuis plusieurs semaines, ce qui a conduit l'ARS à revoir l'organisation de l'offre de vaccination.



Cette nouvelle organisation passe par un réajustement des horaires des centres, mais aussi par la programmation de la fermeture de certains d'entre eux.



En complétant ainsi les six centres de vaccination restant en activité au-delà du 30 octobre, les professionnels de santé de ville auront toujours un rôle important dans la poursuite de la campagne de vaccination : les Réunionnais pourront compter sur leur médecin, pharmacien, sage-femme ou infirmier habituel pour se faire vacciner.



La vaccination en ville et à domicile seront facilitées grâce à la possibilité pour les pharmaciens de préparer des seringues pré remplies.



Afin d'assurer une plus grande proximité pour les Réunionnais, de nombreuses opérations de vaccination sont toujours organisées au sein des communes et par le biais du Vaccinobus.



Les chiffres de la vaccination au 4 octobre 2021 :

- 921 559 doses de vaccin ont été administrées

- 490 708 Réunionnais ont pu bénéficier d'au moins une injection

Soit 69,9% de la population éligible (12 ans et plus) de La Réunion (57,3% de la population totale) à être entrée dans le processus de vaccination

- Dont 462 975 Réunionnais disposent d'un schéma vaccinal complet

Soit 65,9% de la population éligible (54,1% de la population totale)

Réorganisation de l'offre de vaccination à La Réunion



Compte tenu de la baisse du recours à la vaccination depuis plusieurs semaines, l'ARS a procédé à une réorganisation de l'offre de vaccination qui se traduit par:



• l'organisation de la fermeture de certains centres de vaccination



Les prises de rendez-vous étant de moins en moins nombreuses, elles peuvent être absorbées par les autres centres et professionnels volontaires en ville.



Fermeture dès ce dimanche 10 octobre du centre de l'Etang Saint-Paul

Les rendez-vous seront honorés jusqu'au 9 octobre.



Les personnes souhaitant y réaliser leur première injection peuvent également s'y rendre avant cette date. Elles se verront orientées vers le centre du CHOR pour leur deuxième injection.



Les patients ayant déjà pris rendez-vous pour une date ultérieure au 9 octobre seront appelées pour être réorientées vers le CHOR.



Fermeture de trois autres centres au 30 octobre

> La Possession,

> Pierrefonds,

> et le centre du GHER de Saint-Benoît.



Pour ces trois centres, les rendez-vous seront honorés jusqu'au 30 octobre.



Les personnes souhaitant y réaliser leur première injection peuvent également s'y rendre avant

cette date. Elles se verront orientées vers un autre centre ou un professionnel de santé de ville

pour leur deuxième injection.



• l'ajustement des horaires d'ouverture

Les centres de vaccination de l'île vous accueillent avec ou sans rendez-vous:

du lundi au samedi (centres de Saint-Pierre Ravine Blanche/ Saint-Joseph/ La Possession)

du lundi au dimanche matin (centres du CHOR / NORDEV / Le Tampon/ Saint-André/ GHER /

Pierrefonds)



• la mobilisation des professionnels de santé de ville

Les Réunionnais pourront continuer à se faire vacciner chez leur médecin, pharmacien, sage-femme ou

infirmier habituel.



De plus, pour simplifier la préparation des doses de vaccins et permettre aux effecteurs de s'affranchir

des contraintes liées aux flacons multi-doses, les pharmaciens ont reçu cette semaine l'autorisation de

confectionner des seringues pré remplies. Ceux qui le souhaitent peuvent désormais les distribuer

auprès des autres effecteurs. Ce procédé facilitera notamment la vaccination à domicile.



• la recherche d'une plus grande proximité avec les Réunionnais

Les opérations continuent à être organisées avec les communes de l'île ainsi que dans les collèges et

lycées, en lien avec le Rectorat, avec pour objectif de maintenir une bonne accessibilité à la vaccination

sur l'île.



>>> Pour consulter la liste des centres de vaccination et leurs horaires,

Rendez-vous sur le site internet de l’ARS <<<

Se faire vacciner : où et comment ? | Agence régionale de santé La Réunion (sante.fr)

Planning des prochaines opérations de proximité

Des opérations éphémères au plus près des Réunionnais:

Dans les communes

• Saint-Leu, Le Plate (Maison de quartier)

Le 8 octobre

• Saint-Philippe, (CASE de Basse Vallée)

Les 14 et 15 octobre

• Mafate

Le 16 octobre

• Cilaos (Palmiste rouge)

Le 18 octobre

• Sainte-Rose (Espace Citoyen du Livre et des Arts pour Tous)

Le 21 octobre

Prenez RDV au 02 62 724 720 ou sur www.sante.fr

Le VACCINOBUS poursuit son tour de l'île, et vous accueille sans rendez-vous de 8h30 à 17h30:

• Le Tampon (Université de La Réunion - Campus Sud)

Le 7 octobre

• Saint-Pierre (Centre commercial Grand-Sud - Canabady)

Les 8 et 9 octobre

• Le Port (Braderie commerciale - près du commissariat)

Les 11 et 12 octobre

• Saint-Benoît (Place de la Mairie)

Le 13 octobre

• Saint-Paul (Fête foraine - parking Expobat)

Les 14 et 15 octobre

• Petite-lie

Le 18 octobre sur le parking du vieux moulin (mairie)

Le 19 octobre sur le parking de la Maison France Services (Piton des goyaves)

• Saint-Denis (Centre commercial Grand-Nord)

Les 20 et 21 octobre