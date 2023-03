Des centres de loisirs adaptés aux besoins des marmay

Le sixième Adjoint délégué au Plan Éducatif Global, Salim NANA-IBRAHIM, se rend dans l’un 27 Accueils de loisirs sans hébergement, proposé pour les 1378 marmay, âgés de 3 à 12 ans, pendant les vacances scolaires, du 13 au 24 mars.



Direction l’école Eugène-DAYOT au sein du groupe scolaire POTHIER ce jeudi 23 mars 2023. L’occasion pour l’élu de rencontrer les équipes d’encadrants et le personnel. 15 associations, en partenariat avec la collectivité, ont organisé des centres de loisirs sans hébergement pour les marmay Saint-Paulois.



Ils bénéficient de vacances dans les centres de loisirs répartis sur plusieurs écoles et Bassins de vie du territoire.



Au programme de ces journées : une multitude d’activités culturelles, sportives et artistiques en lien avec leur quartier et leur environnement, des sorties pédagogiques mais aussi des activités extérieures. 234 animateurs et directeurs assurent l’animation et l’encadrement.