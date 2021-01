Des centaines de milliers de canards abattus de façon préventive

Pour les éleveurs des Landes, la situation devient difficilement contrôlable. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Agriculture, 124 foyers d’infection à la grippe aviaire ont été recensés dont 119 dans les Landes. Les chiffres ont doublé depuis une semaine.



Depuis décembre, ce sont quasiment 400.000 canards qui ont été abattus dans le département. Selon le ministre de l'Agriculture, ce chiffre déjà très élevé va encore augmenter dans les prochains jours. "Ça va être encore des centaines de milliers, c'est une certitude. Il y a six foyers confirmés dans le comté de Gires et 180 dans tout le pays”, a déclaré Julien Denormandie ce lundi.



La France connaît en effet la troisième crise de grippe aviaire en cinq ans. Celle-ci pourrait avoir des conséquences gravissimes pour les éleveurs si rien n'est fait.



"Si nous voulons protéger nos départements voisins et ce qu’il reste de canards dans notre département, il va falloir réagir", affirme François Lesparre, président de la Fédération des syndicats d’exploitants agricoles, au micro de France Info. Le ministre de l’Agriculture promet de doubler les capacités d’abattage pour "prendre de vitesse" l’épidémie.