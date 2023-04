La grande Une Des centaines d'arbres plantés au Grand Stella

Dans le cadre de la journée mondiale de la Terre, la Ville de Saint-Leu et le Lions Club de La Réunion ont organisé une grande plantation de centaines d'arbres au Grand Stella. Par Alexandre Robert, Regis Labrousse, Baradi Siva - Publié le Samedi 22 Avril 2023 à 10:26



Le maire de Saint-Leu était présent aux côtés du Lions Club de Saint-Leu et de dizaines de jeunes collégiens venus planter environ 500 arbres dans le secteur de Grand Stella. "Dans 20 ans, dans 30 ans, kan nou pass la, nou sa avoir de l'ombre, nou sa war des fruits", explique-t-il avant de rappeler, "des fruits lontan qui seront plantés. Dans les années 70, il y avait des zattes. On va réintroduire ces plantes dans leur milieu avant qu'elles soient tuées par les invasives."



Le terrain ciblé par la mairie de Saint-leu et le Lions Club de Saint-Leu pour la Journée mondiale de la Terre est le Grand Stella qui s'étend sur une centaine d'hectares et qui dispose d'un réseau d'irrigation. "C'est important que ban' marmay i plante ! Zot va pouvoir profiter des sentiers ! Lé très important pour demain !"



Bruno Domen annonce que le projet Grand Stella incorpore aussi un sentier par Cayenne depuis le Conservatoire botanique des Mascareignes jusqu'à Kelonia, un parcours marin jusqu'au Musée du Sel et un passage sous la route des Tamarins.



André Marcadet, président du Lions Club, évoque la nécessité de planter des arbres dans le secteur : "C'est un souci majeur de notre temps de protéger notre environnement. C'est important d'associer les jeunes et on a plus de cinquante élèves. L'objectif est de mettre en terre 500 plantes."



Le Lions Club veut pérenniser l'opération pour les années à venir : "Il est question de planter 12 hectares avec 18.000 arbres sur le Grand Stella. Pour l'instant, il y en a 1.500 de plantés, donc il y a du travail !"