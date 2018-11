Des casseurs prennent le chemin de la prison

Le tribunal correctionnel de Saint-Denis a jugé ce jeudi plusieurs individus impliqués dans les actes de vandalisme de ces derniers jours.



Deux individus auteurs d’entrave à la circulation et de violences sur des policiers, faits commis à Saint-André, ont été condamnés à 3 mois d’emprisonnement et 1 mois d’emprisonnement.



Un individu auteur d’entrave à la circulation, vol aggravé, violences sur militaires de la gendarmerie, faits commis à Saint-Paul, a été condamné à 1 an d’emprisonnement.



Deux individus auteurs de vols aggravés, faits commis à la Possession, ont été condamnés à 6 mois d’emprisonnement et 2 mois d’emprisonnement.



Six individus auteurs d’entrave à la circulation et de violences sur des militaires de la gendarmerie, faits commis à Saint-Gilles, ont été condamnés à 6 mois d’emprisonnement, dont une partie avec sursis pour certains.



D’autres individus auteurs de faits d’atteintes aux personnes et aux biens commises dans le même contexte seront jugés en comparution immédiate dans les jours à venir.