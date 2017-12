Des casseurs d'Halloween au tribunal ce jeudi

Halloween est une fête pour jouer à se faire peur, les déguisements macabres sont d'usage, fantômes et squelettes sont de sortie. Mais le jeu a tourné au drame pour les habitants du Chaudron, où les policiers ont fait face toute la nuit à une véritable guérilla urbaine, encerclés par des jeunes aux masques d'Halloween, qui jetaient des pierres et mettaient le feu aux poubelles. Mêmes scènes à Beauséjour, où les feux se sont propagés jusqu'au matin à des champs de canne. À la Montagne, les casseurs s'en sont pris à des voitures, armés de battes de base-ball.



En début de semaine, suite à enquête, sept personnes ont été arrêtées à Beauséjour, cinq mineurs, et deux adultes. Les deux adultes comparaissent ce jour au TGI de Saint-Denis, en comparution immédiate. Pas exactement immédiate, car une panne informatique au tribunal a repoussé leur audition, qui devait se produire hier. Quant aux cinq mineurs, ils sont mis en examen.