A la Une . Des cas de COVID-19 au sein de l’EHPAD de Saint-Joseph

​Le CHU de La Réunion confirme 3 cas avérés de COVID-19 parmi le personnel et les résidents de l’EHPAD de Saint -Joseph. Un soignant et deux patients sont asymptomatiques à ce stade. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 12 Novembre 2020 à 17:05 | Lu 242 fois

Après l’EHPAD des Lataniers au mois d'octobre, un autre établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendante est touché par le Covid-19 à La Réunion. Trois personnes dont un personnel soignant ont été détectés Covid mais ne présentent pas de symptômes. La direction du CHU fait le point.



"Une campagne de dépistage préventive avait été menée le 3 novembre 2020 au sein des unités de l’EHPAD de Saint-Joseph. Les personnels testés, dont le soignant aujourd’hui COVID+ étaient alors tous négatifs. L’agent concerné a par la suite présenté des symptômes et s’est avéré être positif à la COVID-19.



Le CHU porte une attention toute particulière à la situation et a pris les mesures nécessaires dès le signalement du cas suspect afin de pouvoir assurer à la fois la sécurité de nos soignants et nos patients en limitant la propagation du virus et garantir la continuité des soins.



Ainsi, conformément au protocole établi en lien avec le service de gestion du risque infectieux et la médecine du travail du CHU, des mesures ont été prises, comme l'éviction à titre préventif du personnel positif et dans un principe de précaution, réalisation d’une campagne de dépistage pour le personnel du service et l’ensemble des résidents qui sont étroitement surveillés.



Sur les 53 résidents testés, 2 patients ont été testés positifs à la COVID.



Une autre séquence de dépistage sera réalisée pour les personnels dans les prochains jours.



Le CHU souhaite rappeler que les soignants, dans l’exercice de leurs fonctions, portent systématiquement et en continu le masque chirurgical puisque cette mesure est obligatoire pour tout le personnel et respectent les gestes barrières.



Mesures d’éviction



Le soignant positif avéré a fait l’objet d’une mesure d’éviction immédiate. Fonctionnement de l’EHPAD de Saint Joseph

Par mesure de précaution, une sectorisation stricte a immédiatement été mise en place entre les deux unités de l’EHPAD : l’unité protégée, qui n’est actuellement pas touchée, et l’unité normale, pour limiter la propagation du virus au sein de l’établissement.



Le planning du service a été également réaménagé, comprenant un renfort en personnel non médical dont les recrutements sont en cours, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des patients en toute sécurité.



Les visites sont strictement interdites jusqu’à nouvel ordre. Les familles des résidents ont été averties de la situation et seront tenues informées quotidiennement de l’état de santé de leur proche."





Publicité Publicité