Des cartes bancaires débitées par erreur dans certains commerces de La Réunion

Faire ses courses et être prélevé de deux à quatre fois la somme due, c’est la note salée que certains clients de magasins réunionnais ont eu la surprise de découvrir en consultant leur relevé bancaire.



Fort heureusement, le problème a été vite localisé. Il s’agit d’un bug provenant d’une entreprise qui sert d’interface bancaire pour de nombreux commerces dans le monde et à La Réunion. La société Ingenico fait partie des leaders mondiaux du marché des terminaux de paiement.



Particulièrement concerné, le Carrefour de Sainte-Clotilde joue la transparence sur ce bug rarissime qui n’est pas de leur fait.



"La société Ingenico a connu un bug tout particulièrement lors de la journée du 10 novembre. Nos investigations continuent. On veut être sûr que c’est que la journée du 10 au cours de laquelle des clients ont connu ce souci. Pour l’instant, 90% des problèmes rencontrés l’ont été sur la journée du 10", confirme Sullivan Bousleiman, le directeur du Carrefour Sainte-Clotilde.



Au moins 4000 transactions erronées



Sur les premières investigations menées, ce problème de prélèvement bancaire a été constaté sur au moins 4000 transactions. Ces clients ont été prélevés deux fois, pour certains trois fois, voire quatre fois par erreur.



"C’est un vrai dysfonctionnement du côté d'Ingenico, notre prestataire. Le flux est en train d’être analysé. On a bon espoir que tout rentre dans l’ordre dans les 72 heures sur les comptes des clients", explique le directeur de l’hypermarché. Le retour à la normale sur les comptes bancaires des clients sera fait "le plus rapidement possible" et sans intervention.



"Les clients n’ont pas de démarche à faire, ni vis-à-vis de leur banque, qui leur dira de toute façon 'ce n’est pas nous' et elles auront raison, ni vers nous à Carrefour puisqu’il s’agit d’un flux informatisé qui sera corrigé tout simplement en re-créditant les comptes débités par erreur plusieurs fois", avise Sullivan Bousleiman.



Selon nos informations, d’autres commerces de l’île utilisant le même prestataire de flux monétaire ont pu être touchés par ce souci technique la semaine dernière. Vérifiez donc vos tickets de caisse et votre relevé de compte bancaire…



Un exemple du double débit constaté sur le relevé de compte d'une cliente du Carrefour Sainte-Clotilde :