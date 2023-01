A la Une . Des candidates priées de se dévêtir : La session de recrutement d'une compagnie aérienne fait polémique

Lors d'une session de recrutement pour la compagnie aérienne Kuwait Airlines, il aurait été demandé aux candidates de se dévêtir. Par N.P - Publié le Samedi 7 Janvier 2023 à 17:44





Le ministère espagnol du Travail a quant à lui annoncé l'ouverture d'une enquête sur les processus de recrutement de l'entreprise Meccti. Lors d'une session de recrutement lancée par la compagnie Kuwait Airlines, les candidates à un poste d'hôtesse de l'air auraient été priées de se dévêtir, rapporte le journal espagnol El Diario , cité par la Dépêche. Les entretiens d'embauche, confiés à l'entreprise spécialisée Meccti, ont été organisés en novembre dernier dans une chambre d'hôtel près de l'aéroport de Madrid (Espagne).Selon les témoignages recueillis par le média espagnol, le recruteur aurait demandé aux candidates de se déshabiller "pour vérifier la présence de tatouages, de cicatrices ou de taches de naissance". Celles-ci auraient été invitées à ne garder que leurs sous-vêtements.Par ailleurs, une candidate parlant sept langues différentes aurait été disqualifiée à cause d'une cicatrice au sourcil. "Le recruteur lui a dit qu'il se fichait de ses sept langues, et qu'il ne baisait pas les gens avec des cicatrices", a confié l'une des candidates dans les colonnes du média espagnol.De son côté, l'entreprise spécialisée a assuré qu'elle mettrait en place un nouveau processus de sélection en Espagne dès ce mois-ci.Le ministère espagnol du Travail a quant à lui annoncé l'ouverture d'une enquête sur les processus de recrutement de l'entreprise Meccti.