Des cambrioleurs font main basse sur tout le mobilier du local de France Alzheimer au Port

​Le local de l’association France Alzheimer au Port a été visité durant le week-end. Tous les appareils électroménagers ou informatiques et même des denrées alimentaires ont été subtilisés. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 19 Avril 2022 à 14:02

Une ou plusieurs personnes ont procédé durant ce week-end prolongé à un cambriolage méthodique dans les locaux de l’association France Alzheimer. Tous les appareils électroménagers et autres objets de valeur y sont passés.



Réfrigérateur, vidéo-projecteur, imprimante, instruments de musique, cafetière, table de massage, et même denrées alimentaires… les bénévoles de l’association qui vient en aide aux malades mais aussi à leurs proches ont eu la désagréable surprise de découvrir ce mardi matin leurs locaux portois totalement dévalisés.



Le ou les intrus ont visiblement scié des barreaux en fer d’une fenêtre pour pouvoir entrer dans le local situé rue Raymond Mondon dans le centre-ville du Port.



Ce cambriolage est d’autant plus affligeant que ce local est destiné à accueillir les malades et leur famille dans un cadre convivial pour participer à des ateliers.