Des cadeaux pour les résidents de l'EHPAD de Saint-François

Désireux d’aider les résidents de l’EHPAD Saint-François, le Rotary Club Saint-Denis Réunion et le club Inner Wheel Vanille ont remis à sa directrice un ordinateur et une tablette avec routeurs 4G.



Objectif : continuer à faciliter la relation à distance avec les familles, grâce au précieux accompagnement du personnel soignant. La remise prochaine d'un deuxième ordinateur est également promise afin de permettre la téléconsultation à distance sur les 2 sites.



Un abonnement d’un an à un bouquet de chaînes a en outre été initié, afin d’offrir un large choix d’émissions et de reportages aux résidents.