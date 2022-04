A la Une . Des bouillons cube de la marque Jardin Bio concernés par une procédure de rappel

Après les pizzas Buitoni ou encore les oeufs Kinder, c'est au tour des bouillons cube de la marque Jardin Bio de faire l'objet d'une procédure de rappel. Selon le site Rappel Conso, c'est le paquet de 8 bouillons de légumes sans sel et sans gluten, portant les numéros de lots 10082022 et 221110 au code d’article international (GTIN) 3760020505936 qui sont concernés. Par NP - Publié le Mardi 12 Avril 2022 à 07:50

Ce produit, commercialisé par plusieurs enseignes (Atac, Auchan, Carrefour, Casino, Coccimarket, Cora, Diagonal, E.Leclerc, Franprix, G20, Intermarché, Leader Price, Netto, Spar, Vival) entre le 12 avril 2021 et le 3 décembre 2021 et ne sont plus en vente aujourd'hui en raison de défauts d’emballage pouvant entraîner la migration de contaminants au-delà des seuils de sécurité acceptables.



Les enseignes concernées par cette procédure de rappel demandent à leurs clients de ne pas consommer ces produits et de les rapporter en magasin pour bénéficier d'un remboursement. Une ligne directe a par ailleurs été mise en place au 05 46 52 30 30.



Si vous avez consommé un de ces lots, pas de panique puisque la plateforme gouvernementale de rappel assure qu'il n'y a pas de toxicité immédiate.