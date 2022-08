“Des bouches et des oreilles” : un spectacle itinérant à Mafate du 5 au 10 septembre

Du 5 au 10 septembre 2022, le Cirque de Mafate et ses îlets accueilleront le spectacle itinérant participatif “Des Bouches et des Oreilles” Pat a tèr téat dan Mafat. L’acteur randonneur Florient Jousse, accompagné d’un musicien, vient à la rencontre des Mafatais pour leur faire découvrir un voyage littéraire et musical.



Au programme différentes interprétations de fonnkers, romans et contes. La particularité de ce voyage itinérant est qu’il est également participatif : l’acteur vous accompagne dans l’interprétation et la mise en voix de textes en français et/ou en créole. De Cilaos, en passant par Marla, Roche Plate et Sans souci… on vous invite à entrer dans une bulle poétique le temps d’une histoire.