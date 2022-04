A la Une . Des bornes de tri qui récompensent les consommateurs pour le recyclage des bouteilles plastique

Un nouveau dispositif spécialisé dans le recyclage des bouteilles plastique vient équiper sept centres commerciaux E.Leclerc. Ces machines b:bot permettent aux consommateurs de recevoir des bons d’achats pour chaque bouteille recyclée. Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 20 Avril 2022 à 15:59









Pour la création de ce projet, Benoît Paget cofondateur de Green Big est parti d’un constat : "Les poubelles débordent de bouteilles PET, les industriels manquent de matières". Son équipe met alors au point la b:bot, répondant aux problématiques liées au volume contraignant de ces déchets en les réduisant en paillettes et réduisant ainsi le coût de la démarche.



Face à l’enfouissement et aux méthodes de répressions, Yannick Settama, fondateur de Green cycle partenaire du projet, indique : “Le consommateur est un maillon indispensable qui permet d'agir en aval donc plus efficacement”, il faut donc “intégrer le consommateur en le valorisant plutôt qu'en le culpabilisant”. De nouvelles bornes de tri viennent d’être déployées dans sept magasins de l’enseigne Leclerc. Le concept de ces “b:bots” est simple : le consommateur y glisse ses bouteilles d’eau ou de soda (plastique PET), celles-ci sont alors broyées et le consommateur reçoit un bon d’achat à utiliser en magasin.Pour la création de ce projet, Benoît Paget cofondateur de Green Big est parti d’un constat : "Les poubelles débordent de bouteilles PET, les industriels manquent de matières". Son équipe met alors au point la b:bot, répondant aux problématiques liées au volume contraignant de ces déchets en les réduisant en paillettes et réduisant ainsi le coût de la démarche.Face à l’enfouissement et aux méthodes de répressions, Yannick Settama, fondateur de Green cycle partenaire du projet, indique : “Le consommateur est un maillon indispensable qui permet d'agir en aval donc plus efficacement”, il faut donc “intégrer le consommateur en le valorisant plutôt qu'en le culpabilisant”.

Le lancement de cet outil de recyclage des bouteilles en plastique est une première à La Réunion. En s'intégrant à ce projet, le mouvement E.Leclerc veut “être partenaire de la construction de l'économie circulaire” à La Réunion en “amenant les Réunionnais à penser le changement. Il faut pouvoir dire aux Réunionnais 'Transformez vos déchets en pouvoir d'achat'”, explique Pascal Thiaw Kine, PDG du mouvement E.Leclerc.



Ce sont 200 millions de bouteilles plastique (pet) qui sont achetées par les Réunionnais chaque année. L’objectif de l’enseigne est de collecter 500 tonnes par an, en récompensant les Réunionnais par 1 centime symbolique par bouteille amenée à la borne, et “cela peut se développer à l’avenir”, précise le PDG. Si comme l’espèrent ses développeurs, d’autres bornes b:Bot sont déployées sur l’île, les récompenses pourraient varier, en fonction des structures où elles seront implantées.



Aujourd’hui, une fois les bouteilles réduites en paillettes, elles seront acheminées dans des usines françaises pour une seconde vie. À terme, l’objectif serait de réincorporer ces paillettes dans l’économie réunionnaise avec la création d’une usine de recyclage et créer une boucle locale. Pour y parvenir, il faudrait atteindre 2000 tonnes de matière semi-transformée récoltées par an.