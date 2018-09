Société Des bénévoles donnent le goût de lire aux enfants





Dans le cadre de ce dispositif des bénévoles se voient proposer d’animer un atelier lecture aux plus jeunes dans les écoles, collèges et structures à vocation éducatives. Pour la séance de mercredi 5 septembre, trente enfants inscrits aux "Mercredi Jeunesse" de Saint-Pierre ont pu bénéficier de la lecture d’albums par une bénévole, et par l’écrivaine Isabelle Hoarau.



Cette action s’inscrit dans le programme national, initié en 1999 par l’écrivain Alexandre Jardin, et porté par la Ligue de l’Enseignement. Plusieurs mécènes participent à ces opérations, dont le groupe Vindémia.



Les prochains ateliers Lire et faire Lire sont prévus aux dates suivantes dans les autres FNAC:

Mercredi 12 septembre, 9h30 Fnac Saint-Benoit

Mercredi 19 septembre, 14h30 Fnac Sainte-Marie

