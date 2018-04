Société Des ballons-sondes seront lancés du Chaudron





L’observation météorologique est une activité indispensable pour bien prévoir le temps. "Cette observation s’effectue soit par des stations météorologiques au sol, soit par radars de précipitations, soit par des satellites, soit par des mesures en altitude in situ réalisées par radiosondage", indique Météo France, qui explique que ces radiosondages permettent d’établir un profil vertical de l'atmosphère. Un profil constitué de données de température, d'humidité et de vent à différents niveaux d'altitude.



"Au début des années 1970, ces sondages en altitude étaient réalisés depuis l'île de Tromelin. Environ 14 200 sondages ont été effectués en près de 40 ans de mesures", précise Météo France.



Lâchers de ballons automatique avec un robotsonde



"Depuis juin 2011, les radiosondages à La Réunion sont effectués par un observateur de Météo-France une fois par jour (à 15h00 locales) à partir de la station météorologique de Gillot".



Ce radiosondage se fait à l’aide d’un ballon gonflé à l’hélium et qui atteint en moyenne une altitude de 32 000 m. Désormais, ces radiosondages se feront depuis le site du centre météorologique régional pour l’Océan Indien situé à Sainte-Clotilde. Les lâchers de ballons se feront toujours à la même heure (15h00), mais de manière automatique à l’aide d’un robotsonde posé sur le toit du centre météorologique de Météo-France au Chaudron.



À noter que le site de radiosondage du centre météorologique de Sainte-Clotilde sera prochainement labellisé au niveau mondial site de référence pour la mesure en altitude ( https://www.gruan.org/ ) permettant de fournir des données de haute qualité et ainsi suivre rigoureusement les évolutions des paramètres atmosphériques dans le cadre du changement climatique.





