Des balises posées sur des lignes électriques pour protéger les oiseaux

Des lignes électriques situées au niveau de la Rivière du Mât ont été équipées de balises de protection avifaune. Ces balises émettent un signal lumineux qui permet aux oiseaux de détecter des lignes électriques et ainsi de les éviter. Cette opération de protection de la biodiversité fait suite à une première opération réussie du même type réalisée en 2021 sur le secteur du Bras de La Plaine. Par N.P - Publié le Mercredi 7 Juin 2023 à 11:46

Le communiqué :



Cette semaine, une équipe technique d’EDF installe des balises dites « avifaunes » sur les lignes aériennes d’Abondance au Moufia. Cette opération technique vertigineuse réalisée à plus de 80 mètres de hauteur, s’inscrit dans le cadre d’une étude scientifique menée par la SEOR, Société d’étude ornithologiques de la Réunion. Cette étude porte sur les déplacements des quatre espèces d’oiseaux marins protégées à La Réunion : Pétrel de barau, Pétrel noir de Bourbon, Puffin tropical et Puffin du Pacifique.



Pendant la période de reproduction, les oiseaux adultes font de nombreux trajets entre la mer et leurs colonies situées à l'intérieur des terres pour nourrir leurs petits. En période nocturne, ces oiseaux ne distinguent pas les obstacles artificiels qui se trouvent sur leur passage, comme les lignes électriques. Des pétrels et des puffins peuvent ainsi entrer en collision avec ces lignes.



Des balises spécifiques sont déployées sur certaines lignes situées dans des ravines afin de rendre les lignes électriques visibles la nuit : des LED alimentées par un petit panneau photovoltaïque clignotent la nuit, permettant aux pétrels et aux puffins de repérer les lignes et de les éviter.



Une ligne électrique traversant le Bras de la Plaine avait déjà été équipée de ces balises en septembre 2021 : les collisions de pétrels et de puffins ont drastiquement diminué sur ce site. Cette semaine, c'est une ligne traversant la Rivière du Mât qui est à son tour équipée avec un volume linéaire de pose plus ambitieux. Cette deuxième expérimentation permettra d'affiner l'analyse de l'efficacité de ces balises.



Une innovation efficace pour la conservation des pétrels et des puffins à la Réunion



« La Réunion est le seul endroit au monde, avec Hawaii, où ces balises sont déployées pour protéger ces espèces, nous sommes donc très fiers de voir cette innovation se poursuivre avec l'équipement de cette seconde ligne à la Rivière du Mât », déclare pour sa part Leo Chevillon, en charge du projet à la SEOR.



Evelyne Lee-Kwet-Sun, responsable environnement, précise : « Cette opération est l’aboutissement d’un très long travail de préparation avec la SEOR. Nous sommes très fiers de participer à ces expérimentations qui vont nous permettre d’améliorer nos connaissances sur le comportement des oiseaux aux abords de nos lignes et ainsi améliorer nos futurs dispositifs de balises avifaunes. C’est à travers ce type d’actions qu’EDF à la Réunion concrétise son engagement historique en faveur de la biodiversité réunionnaise ».



La collaboration entre EDF et la SEOR à La Réunion est un partenariat exemplaire entre une entreprise et une organisation à but non lucratif dans le domaine de la conservation de la biodiversité. En combinant leurs expertises respectives, les deux partenaires élaborent des solutions innovantes pour réduire les impacts d’une activité industrielle essentielle à l’alimentation électrique des réunionnais.