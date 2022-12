A la Une .. Des baleines marquées à La Réunion passent Noël dans les eaux de l'Antarctique

​Quel périple ! L’association Globice donne des nouvelles de cétacés marqués d’une balise Argos. Après leur séjour dans les eau réunionnaises, les géants des mers ont mis le cap plein sud pour retrouver le froid. Tout simplement impressionnant. Par LG - Publié le Samedi 24 Décembre 2022 à 17:20





Quant à Fonnker, l'autre baleine équipée d'une balise Argos qui reste encore active après 92 jours d'émission de son signal, elle semble définitivement scotchée autour de Crozet, probablement pour se nourrir de krill.



Vous pouvez suivre la migration de L'endormie et de Fonnker Cela fait exactement 106 jours que la baleine "L'endormie" et son baleineau font route vers le Sud depuis La Réunion. Après 4500 km les voilà arrivés à environ 500 km de l'Antarctique... mais ils semblent hésiter un peu à s'approcher des côtes tout de suite. Espérons que la balise tienne jusque là. écrit l’association Globice sur son Facebook.Quant à Fonnker, l'autre baleine équipée d'une balise Argos qui reste encore active après 92 jours d'émission de son signal, elle semble définitivement scotchée autour de Crozet, probablement pour se nourrir de krill.Vous pouvez suivre la migration de L'endormie et de Fonnker en suivant ce lien