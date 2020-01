Météo Des averses samedi après-midi

Prévisions pour la nuit du 10 au 11 Janvier



Les nuages occupent encore le terrain en soirée sur le Nord et s'attardent sur l'Est et le Sud-Est où aidés par des entrées maritimes ils mouillent par endroits.

Ailleurs le ciel est peu nuageux .



🎏 Le vent est généralement faible avec quelques petites accélérations nocturnes possibles vers Saint Pierre ,Gillot et Sainte Rose .



🌊 La mer est peu agitée à agitée avec toujours une houle de Sud-Est légèrement inférieure à 2m principalement ressentie sur les côtes Sud et Est.



🌡️ Les températures minimales sont comprises entre 7 et 10 ° au volcan et au Maïdo, Bourg Murât et Cilaos et voyagent entre 21 et 25° sur le littoral.



Prévisions pour le samedi 11 Janvier



Des averses matinales sur l'Est et dans les hauts l'après-midi.



➡️ En début de matinée le ciel réunionnais peut être encombré vers Sainte Rose et sur la bordure littorale Sud-Est. Quelques averses sont notées.

Ailleurs le weekend débute sur une bonne note.



En cours de matinée les nuages commencent à s'agréger aux pentes, celles de l'Est et aussi vers Colimacçons en premier lieu.

Le littoral bénéficie encore majoritairement de bonnes conditions.



➡️ L'après-midi la couverture nuageuse péi s'approprie notre ciel et génère des averses dans les hauts de l'Ouest et ceux du Sud-Est. En fin d'après-midi des averses sont possibles dans les hauts du Nord.

Des débordements isolés sur le littoral sont envisagés.



Des éclaircies résistent par places au niveau des plages de l'Ouest.



🎏 L'alizé souffle modérément vers Saint Pierre et Gillot. La portion littorale s'étendant de la Possession à la Pointe au Sel en passant par le Boucan bénéficie d'un régime de brises.



🌊 La mer est agitée par le vent notamment au large alors que la houle de Sud-Est persiste des côtes Sud-Ouest à Est en passant par celles du Sud sauvage.



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales de Janvier ou légèrement supérieures sur l'Ouest.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h47 le 11 -- Coucher du soleil : 19h03 le 11



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1012.1 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 31 Saint Paul 32 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 33 Tan Rouge 28 Colimaçons 26 Les Makes 25 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Philippe 30 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 31 Volcan 22 Maïdo 20 Bourg Murât 22 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 26 Salazie 26

Pluies de l'après-midi de vendredi dans les stations de METEO FRANCE: des averses sur la moitié Est et du côté de Colimaçons. L'après-midi a été un peu moins sec que prévu. Côté températures elles sont restées en dessous des normales sur tout le littoral Est et Sud-Est.



Analyse de la situation de surface cet après-midi: alizé modéré sur la Réunion devenant légèrement plus humide.



Tendances pour le dimanche 12 Janvier Il y a des indications comme quoi le temps pourrait être encore plus humide dimanche.

Cependant la confiance dans la prévision est encore faible.

On fera le point demain.



