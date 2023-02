Météo Des averses possibles en fin de matinée

Le bulletin complet de Météo-France : Par NP - Publié le Mardi 28 Février 2023 à 06:26

Hormis quelques nuages qui viennent s'échouer le long du littoral Est, le ciel de ce début de journée se montre clément.

Au fil de la matinée, les nuages se développent le long des pentes, les éclaircies s’effacent sur les plaines et dans les Cirques. Avant la mi-journée, les premières averses sont déjà possibles sur le relief.



L'après-midi, cette tendance s'amplifie, l'ensemble du relief se retrouve sous les nuages et de bonnes averses, parfois orageuses sont attendues. Ces averses donnent localement de bons cumuls, la prudence prés des ravines est donc de mise. Par endroits, ces averses glissent ensuite vers le bord de mer, notamment entre le Port et Saint Benoît.



Du sud sauvage aux plages de l'Ouest en passant par saint Pierre le soleil devrait résister sur le littoral.



Les températures maximales sont sans grand changement par rapport à la veille



Vent de secteur Est sans excès, avec des rafales ne dépassant pas les 50 km/h du Sud Sauvage à Saint Pierre.



La mer est peu agitée à agitée. Petite houle de sud-ouest à l'ouest et petite houle d'alizé à l'Est