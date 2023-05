A la Une . Des averses orageuses attendues pour le reste du week-end prolongé

Après les températures en hausse de la journée de dimanche place à la pluie et aux orages, alerte Météo France Réunion. Une vigilance jaune Fortes Pluies Orages a été émise pour les régions Nord, Est et Sud-Est. Par La rédaction - Publié le Dimanche 7 Mai 2023 à 17:36





Un lundi férié qui s'annonce donc nuageux voire pluvieux. Demain, aucune région n'est épargnée par le gris jusqu'en milieu de matinée prévoit Météo France Réunion.



Le bulletin complet Si le temps reste sec et plus ou moins dégagé sur les régions Sud et Ouest de l'île, de bonnes averses accompagnées d'orages se déclenchent sur le reste du département. Ainsi une vigilance jaune Fortes Pluies Orages est en cours pour les régions Nord, Est et Sud-Est valable pour la nuit de dimanche à lundi et la première partie de la matinée de lundi.