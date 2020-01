A la Une .. Des averses de saison dans les hauts peuvent déborder sur le littoral Ouest et Sud cet après-midi

Prévisions pour le lundi 13 Janvier

Les nuages formés sur les reliefs se déversent l'après-midi dans les hauts et avancent localement vers les côtes Ouest et Sud.



➡️ En début de matinée des nuages trainent sur l'Est vers Sainte Rose et Saint Philippe. Le beau temps salue le début de semaine ailleurs. Des bancs de nuages d'altitude apportent localement une fantaisie.



En cours de matinée le gris clair s'empare des hauts à mi-pente. Le beau temps persiste sur le littoral.



➡️ L'après-midi la couverture nuageuse péi a continué à gagner en densité et des averses estivales parfois modérées éclatent dans les hauts.

Les débordements sur le littoral vers Saint Paul ou encore le Port et la Possession sont probables. Une averse est possible vers Saint Pierre.

Des éclaircies tentent une résistance têtue sur le littoral Nord et Est.



🎏 L'alizé souffle modérément vers Saint Pierre et Gillot. La portion littorale s'étendant de la Possession à l'Étang Salé en passant par le Boucan bénéficie d'un régime de brises.

En fin de matinée un vent de Nord-Est s'impose vers la Possession et le Port.



🌊 La mer est agitée par le vent notamment au large alors que la houle de Sud-Est inférieure à 2m persiste sur les côtes Sud et Est.



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales de Janvier ou légèrement supérieures localement dans l'Ouest.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h48 le 14 -- Coucher du soleil : 19h03 le 13



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 31 Saint Paul 31/32 Grand Fond 32/33 Pointe 3 Bassins 33 Tan Rouge 27 Colimaçons 26 Les Makes 26 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Philippe 30 Sainte Rose 30/31 Saint Benoit 30 Saint André 30/31 Volcan 21 Maïdo 20 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 24 Cilaos 26 Salazie 26

Températures minimales de la nuit du 12 au 13 dans les stations de METEO FRANCE: autour de 6° au volcan et de 9° au Maïdo. Sur le littoral les températures sont douces.

Analyse de la situation de surface: alizé modéré .



Prévisions pour la nuit du 13 au 14 Janvier

Quelques entrées maritimes touchent la moitié Est de l'île générant des averses localisées. La zone expsosée s'étend du Sud sauvage au Nord par débordement en passant par Sainte Rose et Saint André.



🎏 Le vent est généralement faible.



🌊 La mer est peu agitée à agitée et demeure faiblement houleuse sur les côtes Sud et Est.



🌡️ Les températures minimales voyagent entre 22 et 26° sur le littoral du Sud-Est au Port.

Tendances pour le mardi 14 et le mercredi 15 Janvier Des averses le matin sur la moitié Est. De bonnes averses l'après-midi dans les hauts surtout mercredi.

🎏 Les vents sont généralement modérés sur les littoraux Nord et Sud.



🌊 La mer reste faiblement houleuse sur les côtes Est et Sud.



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales de Janvier, localement supérieures comme dans l'Ouest ou à Cilaos.

Quelques nuages ce matin sur la région de Sainte Rose mais le soleil matinal est quasi général. Des averses cet après-midi partent des hauts et trouvent parfois un chemin vers la côte.







