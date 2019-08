Des averses cette nuit et Mercredi matin sur la moitié Est, assez beau sur les plages

REUNION

Bonsoir toutes et tous!

1: comme prévu l'alizé est plus humide

cette nuit et demain matin

et charrie des nuages porteurs d'averses sur toute la moitié Est de l'île.

On note des averses de Saint Joseph à Sainte Marie en passant par Sainte Rose.



Temps humide également au volcan, sur les plaines, Salazie et par débordements sur Mafate.



Nuit calme et ciel peu nuageux ailleurs.



Des rafales de 50 à 60km/h sont encore notées dans le Sud. Elle se modèrent sur le Nord et l'Est.



2: les températures minimales sont plutôt douces pour la saison.

3:

Réveil ensoleillé Mercredi matin à l'Ouest de Sainte Marie et de Saint Joseph .

L'après midi ciel nuageux dans l'intérieur de la Réunion avec des averses possibles sur le Nord-Ouest.



Le temps reste potentiellement humide l'après midi vers Sainte Rose/Saint Benoît, le volcan ou encore la Plaine des Palmistes.



Eclaircies persistantes sur les plages de l'Ouest et vers Saint Pierre.



Des nuages d'altitude venant de la Grande Ile sont susceptibles de voiler temporairement le ciel réunionnais au cours de la journée.



4: La houle de 2m à 2m50 déferle encore sur les côtes Sud et Sud-Est.



5: Le vent souffle modérément en rafales atteignant 50km/h vers Gillot et Pierrefonds.