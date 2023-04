Météo Des averses attendues sur les hauteurs

Le bulletin de Météo-France : Par NP - Publié le Mercredi 5 Avril 2023 à 06:49

Cette journée de mercredi conserve les mêmes caractéristiques que les jours passés. C'est en effet un scénario d'évolution diurne qui se maintient. Il se caractérise par une matinée calme, ensoleillée et rapidement chaude. Avec cependant un petit bémol le long des côtes sud entre Saint Pierre et Saint Philippe avec l'arrivée de quelques paquets nuageux en début de matinée, mais rien de bien méchant au pire deux ou trois gouttes éphémères.



Dès la mi-journée, les nuages deviennent nombreux et menaçants dans les Hauts et le cœur de l'île. Les averses tombent de ci de là, et se montrent parfois soutenues. La plus forte activité affecte le Nord et l'Est du département. En fin d après midi et entre Saint Denis et Saint-André, ces averses peuvent venir déborder vers le littoral.



Le vent est faible.



La mer est agitée sur l'Ouest et le Sud avec une houle de Sud-Sud-Ouest vers 2 mètres s'amortissant vers 1 mètre 50 en journée. La mer est peu agitée ailleurs.