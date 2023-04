Des averses attendues dans le courant de la journée

La journée débute par petites averses sur le Sud-Est et du soleil sur le reste de l'île. Au des heures, le ciel se charge par les Hauts. Les averses, localement maquées sur la façade Ouest et le Volcan, débordent sur le reste du territoire en fin de journée.



La soirée se passe sous les averses à l'exception des façades Ouest et Nord où les accalmies s'imposent. Au fil de la nuit, le ciel se calme.





L'air chaud, un peu moite se maintient sur l'île: les températures maximales affichent 31 à 32°C sur le littoral.





Le vent, de Sud-Est, est faible, les brises dominent.





La Mer est agitée au Sud, des Trois Bassins à la Pointe des Cascades, peu agitée au Nord.